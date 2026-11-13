Xây dựng hệ sinh thái nghệ thuật bền vững

Một buổi trò chuyện “Những điều còn lại” tại Bảo tàng Đà Nẵng của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ảnh: DACC

Tăng tính tương tác và trải nghiệm

Tại workshop “Hương lụa Đồng Dương” diễn ra tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm cho biết, workshop “Hương lụa Đồng Dương” gồm trải nghiệm chương trình cộng đồng và trưng bày những tác phẩm sắp đặt được thực hiện tại Phòng Đồng Dương của bảo tàng.

Nhiều người đến đây được nghe các chuyên gia kể chuyện và nhìn thấy những chi tiết, điểm chạm khiến mình rung động và ghi nhớ. Sau đó, còn được trải nghiệm thêu trên lụa để có thể hình dung cuộc sống ngày xưa với những người đã tạo tác nên nền mỹ thuật đẹp đẽ này.

“Workshop khơi gợi những suy tưởng và đặt ra câu hỏi để mọi người cảm nhận. Cách thực hành của tôi là tất cả những điều từ cuộc sống xung quanh mình tạo nên như thiên nhiên, địa lý, tập tục…

Lĩnh vực của tôi thực hành mang tính liên ngành rất cao, được kết nối với đội ngũ chuyên gia, cộng đồng sáng tạo ở Đà Nẵng. Điều này rất hữu ích cho việc nghiên cứu của tôi”, nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm chia sẻ.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Thiên Thanh, nhà sản xuất và cũng là nhà sáng lập của AirHue Residency Program chia sẻ, khi xem nghệ thuật đương đại, mọi người hay suy nghĩ rằng cái này tôi cũng làm được. Điều này chính là sức mạnh của nghệ thuật đương đại khi đưa người xem đứng vào vị trí của nghệ sĩ để đối chiếu hoặc nhìn lại bản thân, từ đó tạo nên sự tò mò.

“Đến tham gia sự kiện, tôi thấy được sự chung sức của mọi người trong việc tổ chức và cảm thấy rất khâm phục khi tổ chức sự kiện thành công chỉ trong một thời gian ngắn”, nghệ sĩ Mai Ngọc Thiên Thanh nói.

Với workshop “Một câu hỏi”, 8 người trong lĩnh vực nhiếp ảnh đã cùng ngồi lại soi chiếu hành trình cá nhân, định hình những câu hỏi cốt lõi và tìm kiếm hướng đi tiếp theo cho chặng đường sáng tạo của mình.

Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ: “Buổi workshop trải qua chuỗi thực hành 3 phần “Nhìn, nghe và viết”; về phần nhìn, mọi người cùng ngồi lại phê bình ảnh tập thể với nhau, phần nghe thì chia sẻ thực hành dài hạn như thế nào, còn phần viết thì nhìn lại dự án của mình và viết lại dự án đó trong quá trình thực hành. Bản thân mình nhận thấy ở Đà Nẵng hiện vẫn còn thiếu không gian để mọi người có thể cùng nhau chia sẻ, đối thoại nên sự kiện này rất có ý nghĩa”.

Những khoảnh khắc đầy xúc cảm tại buổi trình diễn đa phương tiện “Những mảnh rời/Fragments” của nghệ sĩ Kiều Maily tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ảnh: DACC

Mở ra những kết nối

Theo Ban tổ chức, DACC 2026 là bước khởi đầu cho nền tảng kết nối nghệ thuật và sáng tạo tại Đà Nẵng, phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo trong phát triển đô thị.

Trong định hướng dài hạn, sự kiện là nền tảng gặp gỡ và kết nối, nơi các thiết chế văn hóa và những thực hành độc lập, nghệ sĩ trong nước và khu vực, các nhà nghiên cứu, cộng đồng địa phương cùng những người làm sáng tạo có thể gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và mở ra những đối thoại mới trong và ngoài khu vực.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa và nghệ thuật đương đại (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - VICAST) cho biết, DACC trở thành không gian thu hút các tổ chức lẫn cá nhân hoạt động lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

“Nếu theo đà này thì thời gian tới, khách du lịch trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng không chỉ có cảnh vật, các lễ hội lớn mà còn có những hoạt động văn hóa nhỏ níu chân ở lại. Tuy là những sự kiện nhỏ nhưng lại phản ánh sâu sắc về con người và văn hóa của Đà Nẵng”, TS. Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Nghệ sĩ Nguyễn Vũ Xuân Hà, Giám đốc thiết kế chương trình DACC đồng thời là giám tuyển, cho biết giá trị lớn nhất mà DACC có thể mang lại không chỉ nằm ở những gì diễn ra trong 10 ngày sự kiện, mà ở những kết nối còn tiếp tục sau khi sự kiện kết thúc, những mối quan hệ, ý tưởng và sự hợp tác có khả năng phát triển.

Đó cũng là cách hình dung về hệ sinh thái nghệ thuật bền vững: không được tạo nên chỉ bởi một sự kiện, mà được vun đắp qua thời gian, bằng sự kiên nhẫn, tinh thần cộng tác và cam kết đồng hành của nhiều bên.

“Chúng ta đều nhận thấy Đà Nẵng đang đổi mới và phát triển kinh tế rất nhanh. Khi đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện, tôi cho rằng đây cũng là lúc cần dành nhiều sự quan tâm hơn cho đời sống văn hóa và nghệ thuật, bởi đó chính là phần hồn tạo nên bản sắc của một nơi chốn.

Một thành phố du lịch không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan hay những công trình mới, mà còn bởi ký ức, văn hóa, di sản và những câu chuyện làm nên thành phố ấy. Những thế hệ trước đã để lại cho chúng ta một chiều sâu lịch sử mà chúng ta vẫn còn rất nhiều điều cần tìm hiểu, đối thoại và tiếp nối”, nghệ sĩ Nguyễn Vũ Xuân Hà bày tỏ.