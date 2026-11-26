Ngày 25/11, tại tọa đàm “Phát triển TP.HCM trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế” do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức, nhiều chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp cho rằng, lợi thế về vị trí địa lý, cảng biển và quy mô hàng hóa mới chỉ là điều kiện cần. Muốn trở thành trung tâm logistics quốc tế, TP.HCM phải chuyển từ vai trò cửa ngõ hàng hóa sang trung tâm tổ chức, điều phối và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ cửa ngõ hàng hóa đến trung tâm điều phối chuỗi cung ứng

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, nhấn mạnh phát triển dịch vụ logistics là một trong những định hướng quan trọng được cụ thể hóa trong Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch hành động của Thành phố.

Theo ông Danh, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có không gian phát triển rộng lớn hơn, kết nối trực tiếp các trung tâm sản xuất công nghiệp, hệ thống cảng biển nước sâu, cảng hàng không, mạng lưới giao thông và thị trường tiêu thụ quy mô lớn.

Đáng chú ý, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đã có vị thế trên bản đồ hàng hải quốc tế, trong đó cảng Cái Mép xếp thứ 11 thế giới theo Chỉ số hiệu quả cảng container năm 2025. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng của Thành phố đạt gần 356 triệu tấn.

Tuy nhiên, lợi thế về vị trí, hạ tầng và nguồn hàng chưa đồng nghĩa với việc TP.HCM đã có năng lực của một trung tâm logistics quốc tế. Thành phố vẫn phải cải thiện kết nối đa phương thức, phát triển dịch vụ logistics giá trị gia tăng, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tổ chức lại mạng lưới trung tâm logistics, ICD, kho bãi phù hợp với không gian kinh tế mới.

PGS.TS. Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị Thông minh và Quản lý, Đại học Kinh tế TP.HCM chia sẻ góc nhìn từ nhà khoa học

Ở góc độ nghiên cứu, PGS.TS. Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị Thông minh và Quản lý, Đại học Kinh tế TP.HCM, cùng nhóm nghiên cứu UEH Logistics Lab cho rằng, một trung tâm logistics quốc tế không đơn thuần là nơi có cảng lớn, mà phải là nơi các quyết định về dòng hàng của khu vực được hình thành và cung cấp dưới dạng dịch vụ.Nói cách khác, TP.HCM cần chuyển từ vị trí “cửa ngõ hàng hóa” sang “trung tâm điều phối chuỗi cung ứng”.

Nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển “4+1”, gồm bốn tầng: hạ tầng vật lý, thể chế khu thương mại tự do, dịch vụ giá trị gia tăng và hạ tầng số; cùng một lõi điều phối về quản trị, nhân lực và tri thức.

Trong đó, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ và cụm cảng nước sâu được xác định là những hạt nhân quan trọng. Giá trị của trung tâm logistics quốc tế không chỉ nằm ở cảng, kho hay bến bãi mà ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, năng lực điều phối, dịch vụ giá trị gia tăng và tri thức.

Để thúc đẩy mô hình này, nhóm nghiên cứu kiến nghị TP.HCM nghiên cứu áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với một số mô hình logistics mới; hình thành đầu mối phối hợp liên ngành và xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, bản sao số phục vụ điều phối hoạt động tại các cụm cảng Cái Mép - Cần Giờ - Cát Lái.

Ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Gemadept

Đồng quan điểm, ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Gemadept cho biết: Từ kinh nghiệm của Gemadept, tôi cho rằng cảng biển lớn là điều kiện cần, nhưng chưa phải điều kiện đủ để hình thành trung tâm logistics quốc tế.

Một thành phố có cảng lớn có thể tiếp nhận rất nhiều tàu và hàng hóa. Nhưng một trung tâm logistics quốc tế phải tiến xa hơn: không chỉ là nơi hàng hóa đi qua mà còn là nơi doanh nghiệp quốc tế lựa chọn để tổ chức, phân phối và quản trị chuỗi cung ứng.

Ông Long đánh giá để trở thành Trung tâm logistics quốc tế cần có sự khác biệt, cụ thể như: Thứ nhất, năng lực kết nối: Hàng hóa có thể luân chuyển thuận lợi giữa cảng biển, khu công nghiệp, ICD, trung tâm phân phối và các phương thức vận tải khác nhau.

Thứ hai, năng lực cung cấp dịch vụ: Không chỉ bốc xếp, vận tải, lưu kho mà còn có các dịch vụ logistics tích hợp, quản trị tồn kho, phân phối quốc tế, thương mại và tài chính.

Và thứ ba, năng lực điều phối quốc tế: Thu hút được các hãng tàu, chủ hàng lớn và doanh nghiệp đa quốc gia lựa chọn làm đầu mối tổ chức chuỗi cung ứng khu vực.

Gỡ điểm nghẽn kết nối, hình thành cơ chế điều phối chung

Một trong những vấn đề được các chuyên gia và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là sự thiếu đồng bộ trong kết nối hạ tầng và cơ chế phối hợp giữa các chủ thể trong hệ sinh thái logistics.

Nhìn vào thực trạng của ngành Logistics, ông Long chỉ ra các điểm nghẽn mà thành phố cần tháo gỡ: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ là thiếu hạ tầng, mà là sự thiếu đồng bộ trong kết nối và tổ chức khai thác hạ tầng.

Chúng ta có những cảng biển hiện đại, nhưng hiệu quả của một cảng không chỉ phụ thuộc vào năng suất cầu bến. Nếu hàng hóa mất nhiều thời gian, chi phí để di chuyển từ nhà máy đến cảng hoặc từ cảng đến trung tâm phân phối thì lợi thế của cảng cũng bị giảm đi đáng kể.

Do vậy ông khuyến nghị cần quan tâm 3 vấn đề: Kết nối hạ tầng chưa đồng bộ: Những điểm nghẽn đường bộ, năng lực của một số tuyến thủy và các đầu mối trung chuyển làm tăng chi phí vận chuyển; Chưa khai thác tối ưu vận tải đa phương thức: Lợi thế đường thủy nội địa chưa được phát huy tương xứng, trong khi áp lực lên hệ thống đường bộ vẫn lớn; Thủ tục và chi phí trong chuỗi chưa thực sự thông suốt: Hoạt động hải quan, trung chuyển, các yêu cầu về nghiệp vụ và cơ chế thu phí cần tiếp tục được rà soát để giảm thời gian, chi phí không cần thiết.

Muốn giảm chi phí logistics, cần tối ưu toàn bộ hành trình của container, không chỉ tối ưu từng cảng hay từng công đoạn riêng lẻ.

Đáng chú ý, ông Long cho rằng hạ tầng công nghệ thông tin đang là một trong những điểm nghẽn lớn. Hiện mỗi doanh nghiệp phải đầu tư các phần mềm riêng để vận hành cảng và quản lý hoạt động, nhưng các hệ thống lại chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau, gây lãng phí nguồn lực và kéo dài thời gian xử lý.

Từ thực tế này, doanh nghiệp đề xuất xây dựng hệ thống Port Community System (PCS) dùng chung, kết nối khách hàng, hãng tàu, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng, cảng, cảng vụ và hải quan trên cùng nền tảng dữ liệu.

Theo ông Long, nếu các bên có thể kết nối và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, thời gian thực hiện một chu trình xuất nhập khẩu có thể được rút ngắn từ 10-15 ngày xuống còn khoảng 2-3 ngày. Để thực hiện, cần có sự chỉ đạo của chính quyền nhằm thúc đẩy các đơn vị tham gia kết nối, thay vì để từng doanh nghiệp vận hành những hệ thống riêng biệt.

Bên cạnh hạ tầng số, bài toán điều phối liên ngành và liên vùng cũng cần được giải quyết. PGS.TS. Trịnh Tú Anh cho rằng, điều phối không chỉ là nhiệm vụ quản lý hành chính giữa các sở, ngành mà cần có sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu.

Các bên cần cùng tham gia từ khâu lựa chọn địa điểm thí điểm, xác định luồng hàng, thu thập dữ liệu đến xây dựng mô hình và đánh giá hiệu quả. Thay vì tiếp tục dừng ở việc bàn về nguyên tắc, Thành phố cần lựa chọn một khu vực và bài toán cụ thể để triển khai, qua đó nhận diện những vướng mắc thực tế về cơ chế, chính sách và tổ chức vận hành.

TS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phát biểu tại hội thảo

TS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng: Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 hình thành ít nhất 05 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại ngang tầm quốc tế, đưa Chỉ số năng lực logistics của Việt Nam vào nhóm 40 và giảm chi phí logistics xuống khoảng 12–15% GDP, đến năm 2050 có ít nhất 10 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh: Định hướng phát triển logistics quốc gia đang đặt ra yêu cầu tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, liên ngành. Ở cấp địa phương, TP.HCM có thể nghiên cứu hình thành ban chỉ đạo phát triển năng lực logistics với sự tham gia của các sở, ngành liên quan, đồng thời chú trọng cơ chế điều phối giữa các địa phương trong vùng.

Đây là vấn đề quan trọng trong bối cảnh hệ thống cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và các trung tâm logistics có mối liên hệ chặt chẽ, vượt ra ngoài phạm vi quản lý của một địa phương riêng lẻ.

Phát triển đường sắt, giữ lại giá trị trong chuỗi logistics

Một hướng đi khác được các đại biểu nhấn mạnh là phát triển kết nối vận tải đa phương thức, đặc biệt là đường sắt hàng hóa và hệ thống cảng cạn.

Đại diện Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM đề xuất nghiên cứu mô hình kết nối đường sắt liên vận giữa cảng Cái Mép, sân bay Long Thành và các trung tâm công nghiệp như Sóng Thần. Mạng lưới này cần có khả năng kết nối hàng hóa từ Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Campuchia, Lào đến các cảng xuất khẩu, đồng thời liên thông với các hành lang vận tải phía Bắc.

Theo đại diện hiệp hội, mục tiêu quan trọng là rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao khả năng chủ động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Dọc các hành lang đường sắt cũng cần nghiên cứu phát triển các trung tâm logistics đầu vào, cảng cạn và điểm thông quan nội địa, tránh tập trung toàn bộ hoạt động tại khu vực cảng biển.

Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM phát biểu

Đồng quan điểm về yêu cầu kết nối, bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM, cho biết hệ thống đường sắt kết nối các khu công nghiệp, trung tâm logistics với cảng Cái Mép - Thị Vải là một trong những hướng phát triển cần được quan tâm. Đại diện hiệp hội cũng đề cập kế hoạch của Becamex về mạng lưới đường sắt dài 324 km, hướng kết nối từ Bàu Bàng đến Cái Mép - Thị Vải và các hành lang giao thông liên vùng.

Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn không chỉ là đưa hàng hóa đến cảng nhanh hơn mà còn phải giữ lại nhiều hơn giá trị kinh tế từ các dịch vụ logistics.

Khi các doanh nghiệp cùng tập hợp nhu cầu vận chuyển, sản lượng hàng hóa và đàm phán dịch vụ, họ có thể cải thiện vị thế thương lượng, ổn định chi phí và chủ động hơn trong chuỗi cung ứng.

Ở góc độ phát triển thị trường, đại diện Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp logistics Việt Nam phải vươn ra quốc tế. Nếu chỉ dừng lại ở cảng Cát Lái, Cái Mép hay sân bay Tân Sơn Nhất, doanh nghiệp sẽ khó nắm giữ toàn bộ chuỗi dịch vụ và giá trị gia tăng từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Cần bắt tay triển khai, không chỉ dừng ở định hướng

Các chuyên gia đưa ý kiến đóng góp tại buổi tọa đàm

Về cơ chế chính sách, ông Lê Văn Danh - PGĐ Sở Công Thương TP.HCM cho biết: Thành phố đã có những nền tảng ban đầu để thúc đẩy phát triển khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp, trong đó có các chính sách liên quan đến đầu tư, đất đai, thuế, thủ tục hải quan và thu hút nhân lực chất lượng cao.

Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn những vướng mắc, nhất là các thủ tục, giấy phép chuyên ngành. Đại diện Sở Công Thương cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và Hiệp hội Logistics rà soát các giấy phép, đánh giá những quy định không còn phù hợp để kiến nghị điều chỉnh hoặc đề xuất cơ chế riêng cho TP.HCM theo thẩm quyền.

Cùng với đó, Thành phố cần tập trung đào tạo nhân lực logistics trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. Nhu cầu không chỉ nằm ở đội ngũ vận hành thiết bị, phương tiện mà còn ở nhân sự quản trị, điều hành chuỗi cung ứng, quản lý dữ liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Đặng Minh Phương cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính quốc tế của nguồn nhân lực, thay đổi tư duy của lãnh đạo doanh nghiệp và chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo định hướng của Bộ Công Thương, đến năm 2035, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại ngang tầm quốc tế, đưa Chỉ số năng lực logistics vào nhóm 40 và giảm chi phí logistics xuống khoảng 12-15% GDP. Đến năm 2050, mục tiêu là có ít nhất 10 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế.

Trong định hướng này, TP.HCM được xác định là hạt nhân của cực logistics Đông Nam Bộ, gắn với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Khu thương mại tự do, các công trình hạ tầng chiến lược và khả năng kết nối với Đồng Nai, Tây Nam Bộ cũng như các hành lang giao thương ASEAN.

Có thể thấy, để trở thành trung tâm logistics quốc tế, TP.HCM không thể chỉ dựa vào lợi thế cảng biển hay quy mô hàng hóa. Yêu cầu quan trọng hơn là hình thành một hệ sinh thái có khả năng kết nối hạ tầng, chia sẻ dữ liệu, điều phối dòng hàng, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng và đưa doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.