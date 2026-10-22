Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ nông dân toàn diện

Hơn 17.000 lượt nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh

Thông tin từ Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đang quản lý nguồn vốn quy mô lớn nhất cả nước. Tính đến tháng 8-2026, ngân sách thành phố đã bổ sung 50 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ, nâng tổng nguồn vốn chủ sở hữu lên hơn 944 tỷ đồng, với dư nợ trên 814 tỷ đồng. Quỹ đang hỗ trợ hơn 17.000 hộ hội viên nông dân, với mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm.

Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội trao nguồn vốn 2,5 tỷ đồng cho hội viên nông dân xã Thạch Thất triển khai các mô hình kinh tế. Ảnh: Hải Yến

Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội vừa trao nguồn vốn 2,5 tỷ đồng để hội viên nông dân xã Thạch Thất triển khai các mô hình kinh tế

Theo đó, Quỹ quản lý xuyên suốt từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn hộ vay, thẩm định, giải ngân đến kiểm tra sử dụng và thu hồi vốn. Nợ quá hạn được kiểm soát ở mức khoảng 0,05% tổng dư nợ; các khoản cho vay mới cơ bản bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích và có khả năng thu hồi.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quỹ trực tiếp quản lý, hướng dẫn hoạt động tại 79 xã, phường; dữ liệu khách hàng, phương án vay, dư nợ và lịch thu hồi vốn được rà soát, chuẩn hóa và từng bước cập nhật trên phần mềm quản lý tập trung.

Để bảo đảm dòng tiền minh bạch, an toàn, Quỹ thực hiện 100% giải ngân bằng chuyển khoản; phối hợp với Agribank Hà Nội mở, chuẩn hóa tài khoản hộ vay và đối chiếu thông tin giao dịch. Nguồn vốn được chuyển trực tiếp đến đúng hộ vay,tạo căn cứ rõ ràng cho hạch toán, kiểm tra, đối chiếu.

Đáng chú ý, nguồn vốn được ưu tiên theo các phương án, dự án gắn với tổ hội, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và sản phẩm có thế mạnh của địa phương, qua đó tạo điều kiện để các hộ liên kết sản xuất, chia sẻ kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Quỹ Hỗ trơ nông dân thành phố đồng hành cùng mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao của Farm Nông nghiệp xanh, xã Thạch Thất. Ảnh: Ngọc Quang

Minh chứng rõ nét là nguồn vốn bổ sung 50 tỷ đồng năm 2026 đã được phân bổ cho 31 xã, 59 phương án và 535 hộ vay. Trong đó phần lớn phương án gắn với các tổ hội, chi hội nghề nghiệp và tổ hợp tác.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quy trình tín dụng. Bên cạnh đó, Quỹ ưu tiên nguồn lực cho nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp tuần hoàn. Trong đó, tập trung vốn cho các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất an toàn, gắn với các hộ sản xuất tiêu biểu và các chuỗi liên kết. Qua đó, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, cung cấp nguồn nông sản sạch, chất lượng cao cho thị trường Thủ đô.

Cùng với hỗ trợ tài chính, Quỹ sẽ tăng cường kết nối nguồn lực, làm cầu nối giữa Quỹ, Hội Nông dân cấp xã, các doanh nghiệp và nhà khoa học để hỗ trợ hội viên tiếp cận, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Hỗ trợ nông dân vốn, kỹ thuật và thị trường

Theo bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố, hiện Quỹ có quy mô nguồn vốn lớn, nhưng nếu so với nhu cầu vay vốn của hội viên thì vẫn còn hạn chế. Qua khảo sát, nguồn vốn của Quỹ hiện mới đáp ứng được gần 20% nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa thăm mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao - công trình "Cánh đồng sạch" của Hội Nông dân xã Thuận An. Ảnh: Thanh Thư

Do đó, bên cạnh việc tăng quy mô nguồn vốn, chất lượng tín dụng, quy trình cho vay, quản lý vốn và cách thức tiếp cận của hội viên cũng phải ngày càng rõ ràng, minh bạch và thuận lợi hơn. Đây phải là một kênh vốn mà hội viên nông dân biết đến, tin tưởng và chủ động tiếp cận. Muốn vậy, công tác tuyên truyền về Quỹ Hỗ trợ nông dân rất quan trọng, đặc biệt là công tác tuyên truyền về các mô hình vay vốn Quỹ hiệu quả.

Một yêu cầu khác là vốn phải được giải ngân đúng thời điểm. Đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt, chăn nuôi, yếu tố thời vụ rất quan trọng. Có thời điểm người dân cần vốn để vào giống, xuống giống hoặc đầu tư cho một công đoạn sản xuất cụ thể.Nếu vốn giải ngân chậm, qua mất thời vụ thì đồng vốn sẽ không phát huy được hiệu quả như phương án ban đầu.

Từ góc độ cơ sở, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Thất đề xuất, để hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ nông dân, cần tập trung tháo gỡ ba điểm nghẽn là vốn, khoa học công nghệ và thị trường.

Vốn là “nhiên liệu” cho sản xuất, nhưng trên thực tế, nông dân vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng ngân hàng, nhất là do hạn chế về tài sản bảo đảm và thủ tục vay vốn.

Công nghệ cần được phổ biến theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận và phù hợp với điều kiện của nông dân. Cụ thể, các địa phương xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật canh tác tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, đồng thời tăng cường truy xuất nguồn gốc và minh bạch chất lượng sản phẩm.

Về thị trường, tình trạng “được mùa, rớt giá” vẫn lặp lại ở nhiều nơi, một phần do sản xuất nhỏ lẻ, thiếu thông tin thị trường và liên kết với doanh nghiệp chưa bền chặt. Vì vậy, cần tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn phù hợp, đồng thời hướng tới cách tiếp cận tín dụng dựa nhiều hơn vào dòng tiền, chuỗi giá trị và phương án sản xuất, thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Hội cũng sẽ đề xuất Trung ương và Thành phố quan tâm phát triển bảo hiểm nông nghiệp để chia sẻ rủi ro, giúp cả người nông dân và tổ chức tín dụng yên tâm đầu tư vào sản xuất. Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa