Tại lễ khai mạc Hội nghị khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc sáng 26/11/2026, PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh yêu cầu ngành Y tế không chỉ tiếp cận, ứng dụng mà còn từng bước làm chủ công nghệ, chủ động nghiên cứu, sáng tạo và đóng góp tri thức cho nền y học thế giới.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Hội nghị khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc sáng 26/11.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị chuyên ngành Huyết học – Truyền máu tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, chuyên ngành cần tiếp tục phát triển khoa học công nghệ, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu và hướng tới y học chính xác. Trong đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu về sinh học phân tử, di truyền, miễn dịch, ghép tế bào gốc tạo máu và điều trị nhắm trúng đích.

Ngành cũng cần chủ động nghiên cứu, tiếp cận các liệu pháp tế bào, liệu pháp miễn dịch và liệu pháp gen tiên tiến, trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các điều kiện khoa học, pháp lý và đạo đức nghiên cứu.

Một định hướng quan trọng khác là nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, sinh học phân tử, di truyền và đáp ứng điều trị của người bệnh Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng các chiến lược chẩn đoán, điều trị phù hợp hơn với đặc điểm người bệnh và thực tiễn trong nước.

Nhiệm vụ thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, liên thông trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, cần nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về các bệnh lý huyết học, ghép tế bào gốc tạo máu, người hiến máu và hệ thống quản lý nguồn máu, chế phẩm máu; bảo đảm khả năng kết nối với hệ thống dữ liệu y tế quốc gia.

Trên nền tảng dữ liệu được cập nhật kịp thời, ngành cần từng bước nâng cao năng lực dự báo nhu cầu sử dụng máu, theo dõi nguồn máu dự trữ, truy xuất nguồn gốc và điều phối máu giữa các khu vực.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà cần hướng tới thay đổi phương thức quản trị, nâng cao chất lượng chuyên môn, tối ưu hóa nguồn lực và phục vụ người bệnh tốt hơn.

Quá trình này phải đặc biệt coi trọng chất lượng dữ liệu, an toàn thông tin, bảo mật và quyền riêng tư của người bệnh. Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng cần được đánh giá, kiểm chứng trước khi đưa vào thực hành chuyên môn.

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội nghị.

Nhiệm vụ thứ ba là củng cố hệ thống truyền máu quốc gia theo hướng hiện đại, an toàn, chủ động và bền vững, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh y tế quốc gia. Để thực hiện mục tiêu này, cần quản trị đồng bộ toàn bộ chuỗi truyền máu, từ phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản, vận chuyển đến sử dụng máu và giám sát các tai biến, phản ứng bất lợi liên quan đến truyền máu.

Đồng thời, cần xây dựng cơ chế phối hợp, điều phối nguồn máu hiệu quả giữa các vùng, miền, hạn chế tình trạng thiếu máu cục bộ, mất cân đối cung – cầu, giảm thiểu lãng phí máu và chế phẩm máu. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng cần quan tâm triển khai quản lý máu người bệnh và tăng cường phối hợp liên ngành.

Về nguồn nhân lực, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị chú trọng phát triển đội ngũ chất lượng cao, xây dựng các chuyên gia đầu ngành, đồng thời thu hẹp khoảng cách về năng lực chuyên môn giữa các vùng, miền.

Bên cạnh việc phát triển các trung tâm chuyên sâu, ngành cần đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế. Việc xây dựng mạng lưới hội chẩn từ xa cũng được đặt ra nhằm tăng cường khả năng tiếp cận chuyên môn cho các đơn vị trên cả nước.

Nhiệm vụ cuối cùng là đổi mới tư duy quản trị, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển chuyên ngành.

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế, chuyên gia và nhà khoa học chủ động tổng hợp, phân tích, chỉ rõ những bất cập phát sinh từ thực tiễn. Trên cơ sở đó, cần đề xuất giải pháp cụ thể, có căn cứ khoa học và pháp lý để cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Việc triển khai đồng bộ 5 nhiệm vụ trên được kỳ vọng tạo nền tảng để chuyên ngành Huyết học – Truyền máu nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, quản lý nguồn lực và chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước khẳng định vai trò chủ động trong sự phát triển của y học hiện đại.