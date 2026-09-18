Xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, mở rộng không gian biểu diễn nhạc Jazz tại Hà Nội

Tại tọa đàm, các diễn giả nhận định Jazz là dòng nhạc đại chúng nhưng đòi hỏi thời gian để công chúng dần tiếp nhận và thẩm thấu.

Là một trong những người đặt nền móng cho Jazz Việt Nam, NSƯT Quyền Văn Minh chia sẻ từ không gian biểu diễn ban đầu chủ yếu tại các khách sạn phục vụ khách quốc tế, Jazz Việt đã dần hình thành dấu ấn riêng, nổi bật qua việc đưa chất liệu âm nhạc cổ truyền như ca trù, hát xẩm, chèo vào ngôn ngữ Jazz đương đại.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm “Hà Nội và nhạc Jazz"

Với vị thế Thành phố sáng tạo đã được UNESCO công nhận, các diễn giả nhận định Hà Nội cần tiếp tục ươm mầm đội ngũ nghệ sĩ trẻ và mở rộng hệ thống sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp.

Việc duy trì những chuỗi sự kiện quy mô như Hanoi Jazztival, kết hợp biểu diễn jazz với không gian di sản sẽ tạo nên sản phẩm du lịch - văn hóa độc đáo, vừa tôn vinh giá trị truyền thống vừa khẳng định thương hiệu Hà Nội trên bản đồ nghệ thuật quốc tế.

Nhấn mạnh tiềm năng của Hà Nội trong phát triển Jazz, song các ý kiến cho rằng để biến tiềm năng văn hóa thành động lực kinh tế cần xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ, từ đào tạo nhân lực, mở rộng không gian biểu diễn, phát triển công chúng đến kết nối Jazz với di sản và du lịch.

NSƯT Quyền Văn Minh cho rằng Jazz không nên chỉ xuất hiện trong những đêm diễn đơn lẻ mà cần tăng cường tương tác với công chúng; ông đề xuất mở thêm các sân khấu nhỏ quanh khu vực đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

NSƯT Quyền Văn Minh và nghệ sĩ David Carlos Valdez trình diễn bản nhạc jazz “Trống cơm” tại tọa đàm

Bên cạnh đó, các diễn giả đề cập yêu cầu phát triển đội ngũ nghệ sĩ trẻ, nhạc sĩ phối khí, sáng tác và tạo môi trường làm việc để thu hút những nhạc công Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài trở về. Việc kết hợp sự chủ động của nghệ sĩ với chính sách về khán giả, hạ tầng biểu diễn và đào tạo được xem là những yếu tố quan trọng để Jazz phát triển bền vững tại Hà Nội.

Tọa đàm góp phần mở rộng cuộc đối thoại về vị trí của Jazz trong đời sống văn hóa - nghệ thuật của Thủ đô, đồng thời khẳng định hướng phát triển Hanoi Jazztival từ một sự kiện biểu diễn thành không gian kết nối, trao đổi và thực hành Jazz, đưa dòng nhạc này đến gần hơn với công chúng Hà Nội.