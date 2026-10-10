Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, tạo điều kiện cho sáng tạo

Tập trung 6 nhóm ngành phù hợp với lợi thế địa phương

Huế đang xây dựng Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thay vì triển khai dàn trải, Huế dự kiến tập trung vào 6 nhóm ngành phù hợp với lợi thế địa phương, gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ, làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại hội thảo

Trong đó, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và thiết kế giữ vai trò dẫn dắt; sản phẩm số là dư địa tăng trưởng mới, giúp văn hóa Huế tiếp cận thị trường ngoài địa phương và thị trường quốc tế.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% GRDP; đến năm 2045 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 20% GRDP.

Ông Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, đây là mục tiêu rất cao. Muốn đạt được, Huế không thể chỉ tăng số lượng khách tham quan hoặc tổ chức thêm sự kiện, mà phải tạo dựng được Trung tâm công nghiệp văn hóa đổi mới sáng tạo - làm cơ sở để hình thành sản phẩm văn hóa có bản quyền, thương hiệu, hàm lượng sáng tạo và công nghệ cao; thu hút kêu gọi các tập đoàn, tổng công ty đầu tư tại Huế và hình thành doanh nghiệp đủ năng lực sản xuất, phân phối và bán sản phẩm ra ngoài địa phương.

Các đại biểu dự hội thảo

Một yêu cầu rất quan trọng là chuyển từ hỗ trợ từng hoạt động riêng lẻ sang hỗ trợ cả chuỗi giá trị: từ sáng tạo, sản xuất, trình diễn, quảng bá, phân phối đến tiêu dùng và tái đầu tư. Về huy động và sử dụng nguồn lực, Thành phố thực hiện theo hướng đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Cùng với nguồn lực tài chính, Huế luôn xem con người, di sản, thương hiệu, dữ liệu và tài sản trí tuệ là những nguồn lực quan trọng. Do đó, Thành phố quan tâm đồng thời đến đầu tư hạ tầng, phát triển nhân lực, nuôi dưỡng sáng tạo và bảo hộ tài sản trí tuệ.

Cần có cơ chế ưu đãi, đặt hàng sáng tạo, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ

Từ thực tiễn của địa phương, TP. Huế kiến nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Cụ thể, làm rõ phạm vi ngành, cơ chế ưu đãi, đặt hàng sáng tạo, khai thác tài sản công, liên doanh, liên kết và hợp tác công tư đối với các dự án văn hóa có khả năng tạo doanh thu.

Đồng thời, sớm xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê và hướng dẫn phương pháp tính giá trị tăng thêm, việc làm, xuất khẩu, bản quyền và tác động lan tỏa của công nghiệp văn hóa để các địa phương có cơ sở theo dõi và hoạch định chính sách.

Các đại biểu dự hội thảo

Bên cạnh đó, cần có cơ chế tín dụng, quỹ đầu tư, bảo lãnh và ưu đãi phù hợp đối với doanh nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghệ nhân, văn nghệ sĩ và các nhóm khởi nghiệp; từng bước tạo điều kiện định giá, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, dòng tiền bản quyền như một nguồn lực cho đầu tư.

Ưu tiên nguồn lực Trung ương cho số hóa di sản, hạ tầng số, đào tạo nhân lực, bảo tồn gắn với phát triển sản phẩm và các dự án có tính liên vùng.

Toàn cảnh hội thảo

Trong bối cảnh các sản phẩm văn hóa được sản xuất và lưu thông ngày càng nhiều trên môi trường số, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng Công an, doanh nghiệp nền tảng và chủ thể quyền. Mục tiêu là vừa tạo không gian thuận lợi cho sáng tạo, vừa chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hành vi lợi dụng văn hóa, truyền thông và công nghệ để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xuyên tạc lịch sử, xâm phạm thuần phong mỹ tục, bản quyền và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, TP. Huế hướng đến xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, xác định rõ không gian đối tượng ưu tiên bảo tồn và không gian dành cho phát triển; trong đó bảo tồn tạo nền tảng cho sáng tạo; sáng tạo tạo ra sản phẩm; sản phẩm mở rộng thị trường; thị trường tạo việc làm, nguồn thu; và một phần nguồn lực được quay trở lại phục vụ bảo tồn, cộng đồng và phát triển bền vững.