Xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số gắn kết giáo dục với việc làm

Hội thảo tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số trong giáo dục nghề nghiệp, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình sản xuất, chuyển đổi xanh và thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng. Những chuyển biến này không chỉ tạo ra các ngành nghề mới mà còn làm thay đổi cách thức thực hiện nhiều công việc hiện có.

Cùng với đó, một số kỹ năng có thể nhanh chóng trở nên lạc hậu, đặt ra yêu cầu đổi mới hoạt động đào tạo và nâng cao khả năng thích ứng của người học.

Ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT (ngoài cùng) cùng các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham gia hội thảo có ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Mish Eastman, Phó Hiệu trưởng phụ trách giáo dục nghề nghiệp, Đại học RMIT; ông Volker Schmid Martin, Phó Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn FESTO Didactic; ông Vikram Malhotra, Giám đốc Chương trình giáo dục, Tập đoàn Qualcomm cùng nhiều chuyên gia, đại diện các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Chuyển đổi số tạo động lực đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, thông qua việc ứng dụng các nền tảng công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập.

Trong bối cảnh công nghệ liên tục phát triển, chuyển đổi số không chỉ là việc đưa các công cụ hiện đại vào nhà trường mà còn gắn với yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo. Việc khai thác hiệu quả các nền tảng số, dữ liệu lớn và AI được đặt ra như một hướng đi nhằm hỗ trợ quá trình quản lý, cải tiến hoạt động dạy và học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Thực tế, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và mô hình sản xuất đòi hỏi người lao động phải liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng. Nếu hoạt động đào tạo không theo kịp những chuyển biến của thị trường, người học có thể gặp khó khăn khi tiếp cận công việc hoặc thích ứng với yêu cầu mới tại doanh nghiệp.

Do đó, việc xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp cần gắn với mục tiêu nâng cao năng lực của người học, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo đổi mới hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập. Đây cũng là nền tảng quan trọng để giáo dục nghề nghiệp thích ứng tốt hơn với những biến động của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết nối hệ sinh thái giáo dục với hệ sinh thái việc làm

Bên cạnh ứng dụng công nghệ trong nhà trường, hội thảo nhấn mạnh yêu cầu kiến tạo môi trường số thúc đẩy sự gắn kết giữa hệ sinh thái giáo dục và hệ sinh thái việc làm. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nơi đào tạo và nơi sử dụng lao động.

Công nghệ số cần được tận dụng để tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo với thị trường lao động, giúp hoạt động đào tạo bám sát hơn nhu cầu thực tế. Trong đó, doanh nghiệp không chỉ là đơn vị tiếp nhận lao động sau tốt nghiệp mà cần tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hành và tuyển dụng.

Sự tham gia của doanh nghiệp giúp tăng cường liên hệ giữa kiến thức, kỹ năng được trang bị trong nhà trường với yêu cầu của công việc. Qua đó, người học có thêm cơ hội tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, còn cơ sở đào tạo có điều kiện nắm bắt tốt hơn những yêu cầu đang thay đổi của thị trường lao động.

Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và tự động hóa tác động ngày càng ảnh hưởng rõ nét đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, mối liên kết giữa giáo dục và việc làm càng cần được củng cố. Một hệ sinh thái có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và các bên liên quan sẽ tạo điều kiện để quá trình đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực, hạn chế tình trạng khoảng cách giữa kỹ năng người học có và kỹ năng doanh nghiệp cần.

Xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số gắn kết hệ sinh thái giáo dục với hệ sinh thái việc làm vì vậy không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ sở đào tạo. Quá trình này cần sự phối hợp giữa các đơn vị giáo dục, doanh nghiệp và những tổ chức liên quan, trong đó công nghệ số đóng vai trò hỗ trợ kết nối và nâng cao hiệu quả hợp tác.

Thông qua các nội dung thảo luận, hội thảo hướng tới việc kiến tạo môi trường số thúc đẩy gắn kết hai hệ sinh thái giáo dục và việc làm: tận dụng công nghệ số để kết nối chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế, xóa bỏ khoảng cách giữa "nơi đào tạo" (nhà trường) và "nơi sử dụng lao động" (doanh nghiệp, thị trường), doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng chương trình, thực hành và tuyển dụng.

Đây là một trong những định hướng quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thị trường việc làm trong kỷ nguyên số.