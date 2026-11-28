Ngày 28/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Khoa Công nghiệp Văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS) tổ chức Hội thảo khoa học “Lao động sáng tạo trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa”.

Từ “cần bao nhiêu người” đến “họ làm việc trong điều kiện nào”

Công nghiệp văn hóa đang được đặt vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (Quyết định số 2486/QĐ-TTg) đặt chỉ tiêu lực lượng lao động tăng bình quân 10% mỗi năm, chiếm khoảng 6% tổng lực lượng lao động vào năm 2030 và 8% vào năm 2045.

Hội thảo tập trung nhận diện người lao động sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Ảnh: BTC

Trong Báo cáo đề dẫn, PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương, Trưởng Khoa Công nghiệp Văn hóa và Di sản, chỉ ra khoảng trống phía sau các chỉ tiêu ấy: “Nếu như các con số cho chúng ta biết cần bao nhiêu người, chúng chưa cho biết những người ấy sẽ làm việc trong những quan hệ nào, điều kiện nào, ai giữ quyền đối với sản phẩm họ làm ra, rủi ro được phân bổ cho ai, và liệu một người trẻ bước vào nghề hôm nay có thể còn ở lại với nghề sau mười năm hay không”.

Từ đó, hội thảo đề xuất một chuyển dịch kép trong cách đặt vấn đề: từ coi người làm sáng tạo là “nguồn nhân lực” cần đủ về số lượng và kỹ năng sang nhìn họ như những người lao động có quyền lợi, rủi ro và tiếng nói riêng; và từ nhận diện lực lượng này sang phân tích điều kiện làm nghề của họ.

Hội thảo tập trung vào năm nhóm vấn đề: nhận diện người lao động sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; điều kiện làm việc và tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo tới tổ chức công việc và phân phối giá trị; quyền của người làm nghề, từ sở hữu trí tuệ, hợp đồng lao động đến an sinh xã hội; hệ sinh thái giúp người sáng tạo gắn bó với nghề; dịch chuyển, di cư và xuất khẩu lao động (chảy máu chất xám, out-source cho nước ngoài, cơ hội và bảo vệ quyền xuyên biên giới).

Tạo hệ sinh thái để người sáng tạo sống được với nghề

Thực tế, lao động sáng tạo ở Việt Nam có những đặc thù riêng, chịu tác động của thể chế công - tư, tính phi chính thức, sự thiếu hiện diện trong thống kê và pháp luật, cũng như vị trí gia công trong chuỗi giá trị toàn cầu. Sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo tiếp tục đặt ra những vấn đề mới về tổ chức công việc và phân phối giá trị.

GS.TS. Từ Thị Loan cho rằng, chính sách cần chuyển trọng tâm từ hỗ trợ sản xuất sang phát triển con người. Ảnh: BTC

Từ lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, GS. TS. Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa cộng đồng Việt Nam, cho rằng lực lượng sáng tạo không chỉ có nghệ nhân mà còn bao gồm thợ lành nghề, nhà thiết kế, người truyền dạy và kết nối thị trường.

Bà lưu ý, “việc gia tăng giá trị sản phẩm không tự động nâng cao thu nhập, quyền tự chủ hoặc khả năng thương lượng của họ”. Vì vậy, chính sách cần chuyển trọng tâm từ hỗ trợ sản xuất sang phát triển con người, trong đó có cơ chế đồng sáng tạo minh bạch.

Ở lĩnh vực điện ảnh, nhà biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân, đề nghị nhìn rõ hơn đời sống của những người đứng phía sau mỗi bộ phim, từ lịch bàn giao, thỏa thuận thù lao đến quyền lợi và cơ hội việc làm tiếp theo. Ông nhấn mạnh: “Chất lượng bộ phim bắt đầu từ chất lượng lao động ấy”.

Các đại biểu tham dự thảo luận mở. Ảnh: BTC

Trong khi đó, nghệ sĩ thị giác Trần Thảo Miên cảnh báo nguy cơ người làm sáng tạo trở thành “cỗ máy sáng tạo”, khi những giờ nghiên cứu, kết nối và chăm sóc dự án chưa được nhìn nhận như lao động cần trả công. Nghỉ ngơi, theo chị, không đối lập với lao động sáng tạo mà là điều kiện để sáng tạo tiếp tục tồn tại.

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, cũng nhấn mạnh yêu cầu đào tạo liên ngành trong bối cảnh làm việc theo dự án và tác động của trí tuệ nhân tạo. Năng lực đơn ngành không còn đủ để người làm sáng tạo tham gia trọn vẹn chuỗi giá trị và duy trì sinh kế. Đại học cần kết nối nghệ thuật, khoa học, công nghệ và văn hóa, gắn đào tạo với hệ sinh thái sáng tạo.

Các ý kiến từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người trực tiếp làm nghề cùng hướng đến những vấn đề thiết thực: minh bạch hợp đồng, bảo vệ quyền tác giả, bảo đảm thù lao, an sinh và cơ hội phát triển nghề nghiệp...