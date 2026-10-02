Xây dựng 'hệ miễn dịch' cho người trẻ trước luồng tư tưởng ngoại lai

Ngày 2/10, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao Giải báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TPHCM năm 2026.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cho biết, năm 2026, ban tổ chức tiếp nhận 5.356 tác phẩm, trong đó 2.320 tác phẩm đủ điều kiện dự giải cấp thành phố. Qua các vòng chấm, 136 tác phẩm chất lượng vào vòng chính thức, 50 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo. Kết quả, 25 tác phẩm và 15 tập thể xuất sắc được vinh danh.

Theo ông Phong, nội dung các tác phẩm khá phong phú, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Nhiều tác phẩm tập trung bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó là các vấn đề mới như chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ giá trị văn hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và củng cố niềm tin của nhân dân. Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, lập luận tương đối chặt chẽ, gắn lý luận với thực tiễn thành phố.

Ông Lê Quốc Phong (thứ 5 từ phải qua) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM, cùng các đại biểu trao thưởng cho các tác giả đạt thành tích cao trong cuộc thi.

Các tác giả chia sẻ tại buổi lễ.

“Vắc-xin” văn hóa cho người trẻ

Chia sẻ tại buổi lễ, tác giả Vũ Thị Kim Ngân (Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM) cho rằng xây dựng nền móng vững chắc từ văn hóa dân tộc, giáo dục lòng yêu nước từ nhỏ chính là cách bảo vệ bản sắc bền vững nhất. Nhờ đó, thế hệ tương lai sẽ có “hệ miễn dịch” tự nhiên trước các tư tưởng ngoại lai và những âm mưu chia rẽ dân tộc.

Có cơ hội tiếp cận mô hình sân khấu học đường của các nghệ sĩ TPHCM, chị đồng tình với quan điểm của nghệ sĩ và thầy cô muốn thế hệ tương lai chung tay giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, cần tạo môi trường để các em tiếp cận những giá trị ấy từ sớm.

Tác giả Nguyễn Huỳnh Đức (Đảng ủy Công an TPHCM) cho rằng, thành phố cần nhận thức rõ hơn nữa để nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Theo ông, TPHCM là địa bàn đi đầu về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, nơi cơ hội và thách thức cùng hiện hữu; mỗi thao tác xử lý, nhập liệu đều có thể tác động lớn đến an ninh, an toàn thông tin. Trong khi đó, tội phạm mạng ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi thủ đoạn và không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia hay địa phương. Vì vậy, hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin phải mang tính toàn cầu mới giải quyết được tận gốc vấn đề.

Ông Đức bày tỏ đặc biệt ấn tượng với Công ước Hà Nội, văn kiện thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế cao, quan điểm pháp lý rõ ràng, cùng cơ chế phối hợp trao đổi thông tin, tương trợ tư pháp. Để triển khai công ước sát thực tiễn, theo ông, cần cụ thể hóa vào đời sống, thực hiện nghiêm túc yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn mạng trước tội phạm công nghệ cao.

Ông Đức cho rằng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, đồng thời tăng “sức đề kháng” trên không gian mạng cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Nhờ vậy, mỗi người khi tham gia môi trường mạng đều thượng tôn pháp luật, biết nhận diện thông tin sai sự thật, tài khoản giả mạo và các kịch bản lừa đảo như bắt cóc online, lừa đảo bằng công nghệ AI.

“TPHCM đi đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, mong muốn sẽ là một trong những địa phương cụ thể hóa các nội dung của Công ước Hà Nội, vốn mang tính toàn cầu nhưng phải thiết thực với thực tiễn thành phố”, ông Đức chia sẻ.