Xây dựng HĐND phường Việt Hưng chuyên nghiệp, hiện đại, thực chất

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đinh Quang Luận đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Đề án số 14-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội. Trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng HĐND các cấp thành phố thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, hoạt động dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch và thực chất; nâng cao năng lực quyết định những vấn đề quan trọng, chất lượng giám sát, kiểm soát quyền lực và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đinh Quang Luận quán triệt Đề án tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Theo Đề án, phương thức hoạt động của HĐND được đổi mới theo hướng quyết định chính sách trên cơ sở dữ liệu, bằng chứng thực tiễn; nâng cao chất lượng giám sát, chất vấn, trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng mô hình HĐND số. Các nội dung được cụ thể hóa thành 5 nhóm với 16 chỉ tiêu cụ thể.

Hội nghị cũng quán triệt Kế hoạch số 20 của Thường trực HĐND phường Việt Hưng về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND phường giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo, bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ phát triển địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam yêu cầu triển khai Đề án số 14-ĐA/TU phải bám sát chỉ đạo của thành phố, đồng thời cụ thể hóa theo phương châm “6 rõ”, gắn với thực tiễn của phường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: B.Duy

Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định của HĐND. Mỗi nghị quyết phải bám sát yêu cầu phát triển địa phương, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, có căn cứ thực tiễn và tính khả thi. Công tác thẩm tra phải đi sâu đánh giá sự cần thiết, hiệu quả và tác động của chính sách.

Cùng với đó, hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình phải đi vào những vấn đề thực tiễn, làm rõ tồn tại, nguyên nhân, giải pháp và thời hạn khắc phục. Sau giám sát phải theo dõi, đôn đốc, thực hiện tái giám sát, bảo đảm các kiến nghị được giải quyết đến cùng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng yêu cầu, HĐND phường cần lấy lợi ích chính đáng của người dân làm trọng tâm; kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân, không để tồn đọng kéo dài, kiến nghị trở thành khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, HĐND phường đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng HĐND số, tăng cường quản lý, điều hành trên nền tảng số, khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động, gắn với bảo đảm an toàn thông tin.

Ông Đường Hoài Nam yêu cầu mỗi đại biểu HĐND phải thực sự là chủ thể của quá trình đổi mới; chủ động nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, dành thời gian lắng nghe nhân dân và chịu trách nhiệm trước cử tri về hoạt động của mình. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động HĐND, đồng hành cùng UBND phường thực hiện các mục tiêu phát triển Việt Hưng theo hướng bền vững, văn minh.