Xây dựng hành lang pháp lý, đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng

Quốc hội Khóa XVI

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa trình ra Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 9 chương và 53 điều. Đây là dự án Luật mới được Chính phủ đề nghị xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn; Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét dự án Luật tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa (ảnh QH).

Về sự cần thiết của dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Tờ trình tóm tắt của Chính phủ nêu rõ:

Về cơ sở chính trị: Việc xây dựng luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp văn hóa và các kết luận chỉ đạo có liên quan, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý, khắc phục những khoảng trống, điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp (ảnh QH).

Về cơ sở thực tiễn: Việt Nam có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa, nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng; chuỗi liên kết từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến tiêu dùng còn hạn chế. Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển thị trường, thu hút nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đồng bộ.

Các đại biểu tham dự tại phiên họp (ảnh QH).

Việc ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là cần thiết nhằm hoàn thiện khung pháp lý, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo, phát triển thị trường và đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng của đất nước.