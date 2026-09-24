Xây dựng hạ tầng định danh điện tử cho nền kinh tế số

Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tiếp tục nội dung chương trình Phiên họp thứ 6, chiều ngày 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu...

Trình bày tờ trình tóm tắt về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh dự thảo xác định 5 nhóm đối tượng định danh điện tử. Bao gồm: cơ quan, tổ chức, cá nhân; tài sản, sản phẩm, hàng hóa, tài sản vật chất và đối tượng vật chất khác; cơ sở dữ liệu, tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, ứng dụng, phần mềm và các dịch vụ số; sự kiện, giao dịch, hành vi; địa điểm và không gian giao dịch.

Quy định nguyên tắc thu thập dữ liệu tối thiểu, không thu thập lại dữ liệu đã có. Nghiêm cấm sử dụng sinh trắc giả, hình ảnh giả tạo bằng công nghệ hoặc gian lận công nghệ khác để tạo lập, giả mạo danh tính điện tử. Quy định về chế độ ghi nhận, lưu vết, truy vết và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ quá trình định danh, xác thực điện tử.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Định danh và xác thực điện tử. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Mô hình định danh điện tử thực hiện theo 2 phương thức. Nhà nước đầu tư thiết lập hệ thống nền tảng để trực tiếp thực hiện hoạt động định danh điện tử, địa điểm, không gian, đối tượng thuộc dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, đối tượng đã được chứng nhận sở hữu, sử dụng, sản phẩm hàng hóa rủi ro cao và đối tượng bí mật nhà nước.

Còn tổ chức đủ điều kiện tự đầu tư thiết lập hệ thống, nền tảng và cơ sở hạ tầng để thực hiện hoạt động định danh điện tử đối với các đối tượng còn lại, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ định danh thương mại.

Dự thảo cũng quy định hệ thống định danh và xác thực điện tử; thiết lập 3 mô hình thực hiện hoạt động xác thực điện tử gồm: xác thực tập trung; xác thực trung gian; xác thực độc lập. Quy định bắt buộc liên kết xác thực danh tính điện tử đối với giao dịch trên nền tảng số thuộc một số lĩnh vực.

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nêu rõ Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành luật.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung một số điều quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật để phân định rõ ranh giới với các luật chuyên ngành (Luật Căn cước, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân...).

Về đối tượng định danh điện tử, có ý kiến đề nghị thu hẹp hoặc phân định rõ danh mục bắt buộc và danh mục khuyến khích…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tán thành với sự cần thiết ban hành luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là một bước chuyển từ định danh con người sang xây dựng hạ tầng định danh của cả nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định rõ nguyên tắc về danh tính điện tử. Theo đó mã định danh phải có giá trị xác định, phân biệt và liên kết đúng đối tượng; trong khi quyền sở hữu, tình trạng pháp lý, chất lượng và điều kiện giao dịch tiếp tục được xác định theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung nguyên tắc bên yêu cầu xác thực chỉ được yêu cầu mức độ xác thực và các thuộc tính dữ liệu cần thiết, tương xứng với mục đích và rủi ro của giao dịch...

Đối với dự án Luật An ninh dữ liệu, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết mục đích xây dựng luật nhằm xác lập cơ sở pháp lý để Nhà nước quản lý, kiểm soát và bảo vệ dữ liệu phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam hoặc liên quan đến lợi ích quốc gia.

Hoàn thiện pháp luật về an ninh phi truyền thống đối với dữ liệu. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trước hành vi tấn công mạng, chiếm đoạt, làm lộ, mất dữ liệu.

Đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế dữ liệu trên cơ sở quản lý theo mức độ rủi ro, hạn chế tối đa việc áp đặt nghĩa vụ không tương xứng đối với dữ liệu có rủi ro thấp.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trình bày Báo cáo tóm tắt Thẩm tra sơ bộ dự án Luật An ninh dữ liệu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết Thường trực cơ bản nhất trí với cách tiếp cận quản lý theo mức độ rủi ro.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị thiết kế các cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu bảo đảm tính liên thông, tương thích hoàn toàn với 05 cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định của Luật An ninh mạng và phân loại dữ liệu theo quy định của Luật Dữ liệu.

Cùng với đó, thống nhất cơ chế đánh giá, thẩm định dựa trên bản chất tập dữ liệu, không phân biệt tổ chức công hay tư. Bổ sung cơ chế công nhận chứng nhận an ninh quốc tế tương đương để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp…