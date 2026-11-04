Xây dựng Hà Nội xanh – sạch – đẹp từ những hành động nhỏ

Vệ sinh môi trường tại khu vực thôn Xuân Nộn, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội

Vệ sinh môi trường không chỉ là phong trào và trở thành thói quen thường ngày của mỗi người dân thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, là các thiết bị vệ sinh môi trường hiện đại đã và đang được ứng dụng thực hiện. Điều này đã góp phần vào nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ vì một Thủ đô xanh – sạch – đẹp.

Tại thôn Xuân Nộn, xã Thư Lâm đã chủ động lựa chọn những phần việc thiết thực, gắn trực tiếp với cảnh quan và môi trường khu dân cư để triển khai.

Bí thư thôn Xuân Nộn Lê Thị Dĩnh cho biết, công tác vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan trong khu vực thôn được duy trì thường xuyên, đặc biệt hưởng ứng Chiến dịch “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển – Vì hạnh phúc của Nhân dân”, thôn Xuân Nộn, xã Thư Lâm đã chủ động lựa chọn những phần việc thiết thực, gắn trực tiếp với cảnh quan và môi trường khu dân cư để triển khai. Từ trồng cây xanh, cây hoa tại các khuôn viên công cộng đến chăm sóc, duy trì tuyến đường hoa, các hoạt động vệ sinh môi trường đang được thôn tổ chức thực hiện thường xuyên, tạo chuyển biến rõ nét trong diện mạo khu dân cư và ý thức của người dân;

Việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm và chăm sóc tuyến đường hoa dài khoảng 200 mét là phần tạo điểm nhấn cho cảnh quan khu dân cư.

"Qua các hoạt động nêu trên đã góp phần làm cho các tuyến đường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn và được người dân trong thôn đồng tình, phấn khởi”, Bí thư Lê Thị Dĩnh nhấn mạnh.

Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của Xuân Nộn là mỗi phần việc đều gắn với trách nhiệm cụ thể. Với tuyến đường hoa tự quản, Chi hội Phụ nữ thôn là lực lượng trực tiếp đảm nhận việc chăm sóc. Từ làm cỏ, tưới nước, tưới phân, phun thuốc đến quét dọn, các công việc được duy trì vào những ngày cuối tuần, đồng thời kết hợp vệ sinh từ khuôn viên nhà văn hóa đến tuyến đường hoa.

Chị Nguyễn Thị Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Nộn chia sẻ: “Các chị em cũng tích cực tham gia làm cỏ, vệ sinh từ khuôn viên nhà văn hóa đến tuyến đường hoa. Điều này góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở khu vực Xuân Nộn”.

Đây là một trong những khu vực tiêu biểu của Hà Nội trong việc làm tốt công tác vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đường làng, ngõ xóm.

Hà Nội đã và đang nỗ lực bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững, trong đó công tác vệ sinh môi trường cũng được thành phố hết sức chú trọng.

Cụ thể là việc ứng dụng thiết bị vệ sinh môi trường công nghệ cao do Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội và Công ty Urenco vận hành như Xe quét hút bụi, rửa đường chạy điện, giúp làm sạch nhanh các tuyến phố trung tâm mà không gây tiếng ồn; Xe xịt rửa cao áp xử lý các vệt bẩn cứng đầu, đảm bảo mặt đường sáng - sạch - khô; Xe chuyên dụng phân loại, thu gom rác thông minh, tích hợp cảm biến theo dõi khối lượng rác và định vị GPS để tối ưu hóa tuyến thu gom; Nhà phân loại rác tại nguồn và hệ thống giám sát trực tuyến, cho phép quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động vận hành theo thời gian thực.

Thành phố Hà Nội xác định rằng, công nghệ hiện đại chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả khi đi đôi với nâng cao nhận thức và hành động của người dân.

Anh Trần Ngọc Sơn, khu chung cư Feliz Homes, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cho hay:"Thiết bị hiện đại, công nghệ thông minh, con người trách nhiệm - Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, đó là những điều mà người dân rất mong muốn hướng tới. Tại khu vực tôi sinh sống, ngoài công tác vệ sinh môi trường chung của Công ty Urenco, người dân nơ đây cũng tích cực vệ sinh môi trường xung quanh nơi sinh sống".

UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các quận, huyện khác trong giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý môi trường thông minh, phù hợp với các tiêu chí của một thành phố văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Từ ngày 1/12/2025, thành phố Hà Nội chuyển giao toàn bộ công tác duy trì vệ sinh môi trường về cho 126 xã, phường. Đây là một chủ trương lớn, chưa từng có tiền lệ về quy mô, không chỉ thay đổi phương thức quản lý, mà còn đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực điều hành, tổ chức thực hiện ở cơ sở. Việc phân cấp này không chỉ là “chia việc”, mà là phép thử về kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả quản trị của thành phố.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đầu tư nghiêm túc và cách tiếp cận hiện đại, Hà Nội đang chứng minh rằng, việc làm sạch thành phố không chỉ dừng lại ở hành động xử lý hậu quả mà còn bắt đầu từ tư duy phòng ngừa, kết nối, đổi mới. Sự chủ động, ý thức của người dân cùng với hệ thống thiết bị vệ sinh môi trường hiện đại sẽ là cú huých để nâng tầm chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gìn giữ vẻ đẹp đô thị. Hà Nội đã sẵn sàng cho một tương lai: Sạch hơn, xanh hơn, thông minh hơn và đáng sống hơn.