Xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc trong tình hình mới

Mục tiêu kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân, đưa công tác xây dựng gia đình thành nền tảng, động lực phát triển bền vững của thành phố. Nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thành phố tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, thành phố rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ gia đình; nâng cao chất lượng tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình và bảo trợ xã hội. Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển các mô hình gia đình hiện đại, linh hoạt thích ứng với chuyển đổi số như “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình sống xanh”, “Gia đình 03 sạch”. Việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” được chú trọng nâng cao chất lượng, khắc phục bệnh thành tích.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường chủ động lồng ghép kinh phí, nguồn lực để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.