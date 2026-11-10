Xây dựng gia đình hạnh phúc từ sự thấu hiểu, sẻ chia

Hộp thư thầm kín dành cho học sinh Trường Tiểu học Xuân An

“Không một mình” trên hành trình bảo vệ trẻ em

Từ một ý tưởng giản dị, học sinh Trường Tiểu học Xuân An (phường Hàm Thắng) đã cùng nhau tạo nên mô hình “Hộp thư thầm kín”. Đây là nơi các em có thể viết ra những tâm tư, câu chuyện khó nói và những điều mong muốn được người lớn lắng nghe, chia sẻ.

Bà Hàn Thị Bích Hiền, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Xuân An cho biết: Hằng tuần, nhà trường đều tiếp nhận nhiều lá thư từ học sinh gửi vào “Hộp thư thầm kín”. Nội dung các bức thư khá gần gũi, có những lời chia sẻ hồn nhiên, dễ thương nhưng cũng có những tâm tư, khúc mắc mà các em chưa biết bày tỏ cùng ai.

Bên cạnh việc duy trì hộp thư, nhà trường còn tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sân chơi và phát thanh măng non để tuyên truyền những nội dung gần gũi với học sinh như phòng, chống bạo lực học đường, an toàn giao thông và kỹ năng ứng xử trong cuộc sống. Các em cũng được học tin học, tiếp cận với môi trường mạng và hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để nhận diện, xử lý các tình huống có thể gặp phải trên không gian mạng.

Các hoạt động sinh hoạt ngoài trời cho học sinh

Theo bà Hiền, các em học sinh cũng bày tỏ mong muốn được duy trì mô hình, qua đó giúp học sinh cảm nhận được sự quan tâm, bảo vệ và đồng hành của thầy cô trong môi trường học đường.

Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 do Liên minh Niềm tin số và Cục An ninh mạng khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế. Với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên”, chiến dịch mang thông điệp “Kết nối không tổn thương”, hướng đến xây dựng môi trường số an toàn, nhân văn và lành mạnh.

Tại Lâm Đồng, chiến dịch được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có cuộc thi “Đại sứ An toàn số học đường” và phong trào “5 phút cùng em” được đồng loạt triển khai. Không chỉ hướng đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ trên môi trường mạng, chiến dịch còn nhấn mạnh vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc quan tâm, lắng nghe trẻ em.

Học sinh Trường Tiểu học Xuân An hưởng ứng chiến dịch không một mình

Bên cạnh việc hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn, cha mẹ và thầy cô cần tạo được sự tin tưởng để các em chủ động chia sẻ khi gặp vấn đề. Một cuộc trò chuyện ngắn, một lần kiên nhẫn lắng nghe đôi khi có thể giúp người lớn nhận ra những thay đổi trong tâm lý, hành vi của trẻ và kịp thời hỗ trợ.

Cảnh giác trước trào lưu “Con ghét bố mẹ”

Hiện nay, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối và giải trí cho trẻ em, thanh thiếu niên. Tuy nhiên, đây cũng là nơi xuất hiện những nội dung tiêu cực, tác động đến suy nghĩ, cảm xúc và cách ứng xử của người trẻ. Trong đó, sự xuất hiện của các hội, nhóm có tên gọi như “Con ghét bố mẹ” đặt ra yêu cầu cần quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của trẻ em và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Trẻ em cần được bảo vệ nhưng cũng cần sự thấu hiểu, sẻ chia từ gia đình

Anh Lê Chí Công, phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết: Khi con cái càng lớn, sự kết nối với cha mẹ dường như không còn gần gũi như thuở bé. Các em bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với xã hội, có bạn bè, thầy cô và những mối quan hệ riêng. Càng gần đến tuổi trưởng thành, suy nghĩ giữa cha mẹ và con cái càng có những khác biệt. Trẻ cũng bắt đầu có những tâm tư, suy nghĩ không dễ dàng chia sẻ với cha mẹ.

Theo anh Công, dù không dễ dàng nhưng cha mẹ cần học cách đồng hành, lắng nghe và tôn trọng suy nghĩ của con để trở thành người bạn tin cậy. Thay vì kiểm soát, áp đặt hay đặt quá nhiều kỳ vọng, cha mẹ nên tạo không gian để con được bày tỏ quan điểm, được tôn trọng và chia sẻ. Bởi đôi khi, chính những kỳ vọng và cách ứng xử thiếu thấu hiểu của người lớn lại vô tình tạo thêm áp lực cho con cái.

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tác động tiêu cực từ nhóm “Con ghét bố mẹ” trên không gian mạng. Đơn vị đã yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai nhiều giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc

Trong đó, công tác tuyên truyền tập trung vào các giá trị đạo đức, lối sống và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đặc biệt, chú trọng hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, ứng xử giữa cha mẹ và con cái; kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành cùng con.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông, thông tin khách quan, nhân văn về vấn đề liên quan đến nhóm “Con ghét bố mẹ”. Chú trọng phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp giáo dục, phòng ngừa và nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ huynh và thanh thiếu niên về việc sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đọc sách, thư viện, vui chơi, giải trí và thể dục thể thao được khuyến khích tổ chức phù hợp với từng lứa tuổi. Qua đó, tạo thêm những không gian sinh hoạt, giao lưu lành mạnh để trẻ em, thanh thiếu niên phát triển kỹ năng, kết nối với cộng đồng và hạn chế sự lệ thuộc quá mức vào không gian mạng.