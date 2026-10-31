Xây dựng gần 500 căn hộ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tại Đà Nẵng

Nghi thức khởi công dự án.

Ngày 31/10, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Lê Trực, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, công trình được triển khai từ quý III/2026 đến quý IV/2028, dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong quý IV/2028.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tại Đà Nẵng không chỉ có lực lượng Công an thành phố mà còn có nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an đóng quân, thực hiện nhiệm vụ.

Dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác tại TP Đà Nẵng. Đây không chỉ là sự quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, đời sống của lực lượng công an mà còn góp phần tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ khởi công dự án.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu việc xét duyệt, phân bổ căn hộ phải bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng và quy định về nhà ở xã hội; trong đó quan tâm, ưu tiên những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, thực sự có nhu cầu về nhà ở. Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, cần tập trung nguồn lực, triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tính thẩm mỹ.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức cũng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết việc Bộ Công an tiếp tục quan tâm triển khai dự án nhà ở cho lực lượng công an tại đường Lê Trực, phường Hòa Xuân, sau dự án số 20 Ba Đình là niềm vui đối với thành phố. Đây cũng là trách nhiệm của địa phương trong việc phối hợp, đồng hành cùng Bộ Công an chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng phát biểu.

Ông Nam cho rằng, thành phố xác định đây là nhiệm vụ cần được quan tâm thực hiện với tinh thần chủ động, trách nhiệm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình triển khai. Địa phương sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị thi công để dự án được thực hiện thuận lợi, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.