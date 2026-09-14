Xây dựng dự án không gian văn hóa 7/5 và công viên chuyên đề Hoa Ban

Toàn cảnh cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự án không gian văn hóa 7/5. Theo phương án sơ bộ, dự án nghiên cứu đầu tư tại phường Điện Biên Phủ, phía đông giáp đường Võ Nguyên Giáp, dài khoảng 110m; phía Tây giáp sông Nậm Rốm, dài khoảng 110m; phía Bắc giáp đường Trần Can, dài khoảng 278m; phía Nam giáp khu dân cư và một số trụ sở cơ quan, dài khoảng 276m.

Dự kiến, dự án gồm các khu chức năng: Cải tạo, sửa chữa Quảng trường 7/5 hiện trạng, diện tích khoảng 1,6ha; khu vực kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Nguyễn Chí Thanh, diện tích 0,763ha; khu vực từ đường Nguyễn Chí Thanh đến sông Nậm Rốm, diện tích 1,418ha và bãi đỗ xe, vệ sinh công cộng, các hạng mục phụ trợ…

Báo cáo phương án quy mô đầu tư dự án công viên chuyên đề Hoa Ban, đại diện phường Điện Biên Phủ trình bày thiết kế các hạng mục của dự án như: Đồi hoa ban và đường dạo, đường đi bộ mạo hiểm; khu vực ngắm cảnh và zipline; khu vực trải nghiệm các hoạt động Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ…

Đại biểu tập trung phân tích, đóng góp ý kiến đối với phương án thiết kế 2 dự án. Đối với dự án không gian văn hóa 7/5, ý kiến tập trung vào ý tưởng kiến trúc, tổ chức không gian, lựa chọn vật liệu và kết nối giữa các hạng mục, bảo đảm hài hòa với cảnh quan, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa…

Đối với công viên chuyên đề Hoa Ban, các đại biểu đề nghị nghiên cứu thiết kế tượng chàng Khum, nàng Ban tạo điểm nhấn; bổ sung hoạt động trải nghiệm nông nghiệp. Đồng thời, cần bố trí khu vực cắm trại hợp lý, bảo đảm điều kiện thiết yếu về hạ tầng, vệ sinh và an toàn; nghiên cứu thiết kế các hạng mục chức năng phù hợp với cảnh quan…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị dự án của Sở Xây dựng và phường Điện Biên Phủ. Đồng thời đề nghị sở và phường tiếp thu đầy đủ các ý kiến của sở, ngành, tiếp tục hoàn thiện ý tưởng thiết kế và phương án phù hợp. Với thiết kế vòm dự án không gian văn hóa 7/5 cần nghiên cứu phù hợp với không gian công viên nhạc nước, tạo sự thống nhất về kiến trúc và cảnh quan. Đồng thời, cần bổ sung, làm rõ phương án tái định cư, xác định cụ thể khu đất dự kiến hoàn trả cho nhà đầu tư và các nội dung liên quan, bảo đảm cơ sở triển khai dự án phù hợp, khả thi và hiệu quả…

Một trong những phương án thiết kế kiến trúc cảnh quan dự án không gian văn hóa 7/5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với phương án quy mô đầu tư dự án công viên chuyên đề Hoa Ban; đề nghị phường Điện Biên Phủ nghiên cứu kỹ phương án thiết kế xây dựng cầu và tượng chàng Khum, nàng Ban. Cần tính toán chi tiết về không gian, các hạng mục trong dự án; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, thiết kế dự án trình UBND tỉnh…