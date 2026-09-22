Xây dựng, đồng bộ lưới điện, bảo đảm cấp điện Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC và ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT chủ trị Hội nghị.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC và ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT cùng chủ trị Hội nghị. Cùng dự, về phía EVNHCMC có ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc; bà Đỗ Thị Xuân Chi - Thành viên HĐTV; Phó Tổng giám đốc Luân Quốc Hưng. Về phía EVNNPT có ông Hoàng Xuân Khôi - Quyền Tổng giám đốc; ông Đỗ Đức Hùng - Thành viên HĐTV; các Phó Tổng giám đốc Bùi Văn Kiên, Lưu Việt Tiến.

34 dự án truyền tải đang được triển khai

Theo báo cáo của EVNNPT, lưới điện truyền tải cung cấp điện cho Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 25 trạm biến áp, gồm 7 trạm 500kV và 18 trạm 220kV. Hệ thống nhìn chung vận hành ổn định, tin cậy, tuy nhiên nhiều máy biến áp và đường dây đang vận hành ở mức tải cao, một số thời điểm xuất hiện tình trạng quá tải, đặt ra yêu cầu phải sớm bổ sung nguồn và tăng cường năng lực truyền tải.

Hiện EVNNPT đang triển khai 34 dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 19 dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và 15 dự án đang thực hiện đầu tư. Một số công trình trọng điểm, cấp bách gồm đường dây 500kV Bình Dương 1 - Chơn Thành; đường dây 220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An; đường dây 220kV TBA 500kV Long Thành - Công nghệ cao; đường dây 500kV Krông Búk - Tây Ninh 1 và dự án nâng khả năng tải đường dây 220kV Phú Mỹ - Cần Đước - Mỹ Tho - Mỹ Tho 500kV. Khó khăn chủ yếu hiện nay vẫn tập trung ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất.

Về phía EVNHCMC, hàng loạt công trình 220kV cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, TBA 220kV Vĩnh Lộc (Bà Quẹo) dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026; TBA 220kV Tân Sơn Nhất dự kiến hoàn thành quý I/2027; đường dây 220-110kV Cầu Bông - Bình Tân đang được triển khai đồng bộ với TBA 220kV Bình Chánh 1 do EVNNPT đầu tư. Các dự án TBA 220kV Đầm Sen, đường dây 220kV Phú Lâm - Đầm Sen, TBA 220kV Thủ Thiêm, TBA 220kV Quận 7... cũng đang được triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng.

Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh và Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi ký thỏa thuận phối hợp tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng bộ tiến độ các công trình trọng điểm

Tại buổi làm việc, trên cơ sở nhu cầu phụ tải và yêu cầu vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, EVNHCMC và EVNNPT thống nhất tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trong năm 2026-2027.

Trong đó, ưu tiên hoàn thành các trạm và đường dây 220kV đang triển khai, bảo đảm đồng bộ giữa nguồn cấp từ lưới truyền tải với các công trình 110kV, 220kV do EVNHCMC đầu tư.

Hai bên đồng thời thống nhất thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời phối hợp xử lý các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thỏa thuận tuyến và tổ chức thi công. Đối với các công trình 220/110kV đi chung tuyến, việc đầu tư sẽ được phối hợp theo hướng tiết kiệm hành lang và diện tích đất xây dựng. EVNHCMC làm đầu mối phối hợp với các địa phương, sở, ngành và UBND Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện trên địa bàn.

Hai Tổng công ty cũng thống nhất tiếp tục rà soát nhu cầu cấp điện cho các phụ tải lớn mới phát sinh, qua đó chủ động xây dựng phương án phát triển nguồn và lưới điện phù hợp với tốc độ phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới.

Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo và Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung ký biên bản thỏa thuận công tác phối hợp đầu tư xây dựng giữa 2 Tổng công ty.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo và Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung ký biên bản làm việc về công tác phối hợp đầu tư xây dựng.

Tổng giám đốc hai Tổng công ty ký thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện, làm cơ sở triển khai đồng bộ các công trình truyền tải và phân phối, nâng cao năng lực cung cấp điện cho Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030.

Việc tăng cường phối hợp giữa EVNHCMC và EVNNPT nhằm tạo sự đồng bộ từ lưới điện truyền tải đến phân phối, hạn chế tình trạng công trình hoàn thành nhưng chưa thể khai thác đồng bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư và khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026-2030.