Xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội tại Khu đô thị đa mục tiêu
Nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các khu tái định cư cho phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố, chiều 9/11, đoàn công tác của thành phố do Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ thực địa tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-dong-bo-ha-tang-xa-hoi-tai-khu-do-thi-da-muc-tieu-246261109185606031.htm