Xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội tại Khu đô thị đa mục tiêu

Việc tháo dỡ hàng rào tại Công viên Thống Nhất không chỉ mở rộng không gian tiếp cận mà còn tạo kết nối hài hòa giữa cảnh quan xanh và nhịp sống đô thị. Diện mạo mới sau cải tạo đang góp phần làm đẹp Thủ đô, mang lại không gian thư giãn gần gũi hơn với người dân.