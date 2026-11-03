Xây dựng đơn vị vững mạnh từ nền tảng chính trị và chất lượng huấn luyện

Chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự, Quân đoàn 12 tham gia huấn luyện pháo phòng không.

Nâng cao bản lĩnh chính trị làm nền tảng

Trước yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 3 đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng đơn vị về chính trị, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, tập trung củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát huy trách nhiệm, tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, trọng tâm là Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, Tiểu đoàn đã cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu và biện pháp phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Việc học tập và làm theo Bác được gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm, tác phong công tác và tinh thần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Đỗ Tuấn Anh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 cho biết, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trung tâm. Trong đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người chỉ huy và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ là những yếu tố có ý nghĩa quyết định. Khi từng tổ chức, từng cá nhân phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, các nhiệm vụ của đơn vị sẽ được triển khai thống nhất, hiệu quả hơn.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Tiểu đoàn đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và quản lý, rèn luyện đảng viên.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 3 nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện. Trong ảnh: Một giờ tự học tại Phòng Hồ Chí Minh, Trường Quân sự Quân đoàn 12.

Trong năm, Tiểu đoàn đã tiến hành kiểm tra 1 chi bộ; kiểm tra, giám sát 10 đảng viên theo kế hoạch. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì.

Từ việc củng cố nền tảng chính trị, tư tưởng, Tiểu đoàn từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong công tác huấn luyện quân sự.

Xây dựng quân đội chính quy vững mạnh

Là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, Tiểu đoàn 3 xác định chất lượng huấn luyện là một trong những thước đo quan trọng đánh giá kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Vì vậy, cùng với xây dựng bản lĩnh chính trị, đơn vị tập trung đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực hành và khả năng vận dụng kiến thức của học viên vào thực tiễn nhiệm vụ.

Năm 2026, Tiểu đoàn đảm nhiệm huấn luyện, đào tạo hơn 600 học viên hạ sĩ quan chỉ huy chuyên ngành binh chủng khóa 3, thuộc các chuyên ngành như khẩu đội trưởng cối 100mm, pháo xe kéo, trinh sát pháo, súng máy 12,7mm, pháo phòng không 37mm, 57mm, tiểu đội trưởng công binh và tiểu đội trưởng cối 82mm. Đây là những lực lượng có vai trò trực tiếp trong tổ chức, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị cơ sở, đòi hỏi quá trình đào tạo phải bảo đảm cả kiến thức, kỹ năng thực hành và ý thức tổ chức kỷ luật.

Chiến sĩ, học viên Tiểu đoàn 3 thực hành phương pháp huấn luyện pháo 152.

Quán triệt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn với yêu cầu giáo dục, đào tạo “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, Tiểu đoàn chú trọng kết hợp giữa trang bị kiến thức với rèn luyện kỹ năng thực hành, giữa huấn luyện chuyên môn với giáo dục bản lĩnh chính trị, tác phong chỉ huy và tinh thần trách nhiệm. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến mục tiêu học viên sau khi hoàn thành khóa học có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị.

Với quan điểm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, bám sát chương trình, nội dung và yêu cầu đào tạo. Kết quả, 100% học viên của Tiểu đoàn đạt yêu cầu, trong đó trên 85% đạt khá, giỏi.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, Tiểu đoàn còn đạt thành tích nổi bật trong các hoạt động tập huấn, hội thi. Tham gia tập huấn khung cán bộ năm 2026, đơn vị xếp thứ nhất khối thi đua; tại tập huấn khung huấn luyện chiến sĩ mới, Tiểu đoàn xếp thứ nhì khối thi đua. Những kết quả này góp phần khẳng định chất lượng đội ngũ cán bộ, năng lực tổ chức huấn luyện và tinh thần thi đua của đơn vị.

Đáng chú ý, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được quan tâm, khuyến khích. Trong hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp nhà trường, Tiểu đoàn có 5 trong tổng số 7 sản phẩm tham gia được công nhận, tập thể đơn vị xếp thứ nhất khối thi đua các tiểu đoàn. Kết quả đó cho thấy tinh thần chủ động nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi những giải pháp thiết thực phục vụ công tác huấn luyện, giáo dục và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, học viên.

Song song với nâng cao chất lượng đào tạo, Tiểu đoàn chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội.

Trung tá Đinh Hữu Quân, Phó Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn 3 chia sẻ, việc duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với quản lý, rèn luyện hằng ngày giúp học viên hình thành tác phong làm việc khoa học, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Đây là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình học tập tại nhà trường, góp phần tạo hành trang quan trọng để mỗi học viên vận dụng vào thực tiễn công tác sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quán triệt đến 100% cán bộ, nhân viên, học viên trong toàn Tiểu đoàn, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý và thực hiện nhiệm vụ.

Trên lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật, đơn vị duy trì nền nếp quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm tình trạng kỹ thuật của xe, pháo và các phương tiện phục vụ huấn luyện, đào tạo. Công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe bộ đội được quan tâm. Các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 tiếp tục được triển khai, góp phần bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 3 tăng gia sản xuất tại đơn vị.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân đoàn 12 tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng môi trường quân sự chính quy, kỷ luật, an toàn.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ hạ sĩ quan chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trong tình hình mới, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Quân đoàn 12 vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.