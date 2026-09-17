Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả ở Tiểu đoàn Vận tải 25

Bằng những chủ trương sát thực, biện pháp cụ thể, phong trào đã tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, khai thác phương tiện, nâng cao chất lượng đội ngũ lái xe, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, góp phần bảo đảm kịp thời, an toàn cho các nhiệm vụ của Sư đoàn.

Tại khu kỹ thuật của Tiểu đoàn Vận tải 25, cán bộ, nhân viên tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện sau chuyến vận chuyển.

Các nội dung được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm nền nếp, chính quy ở từng khâu. Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Đại đội trưởng Đại đội Vận tải cho biết: “Đối với đơn vị vận tải, chỉ một sơ suất nhỏ trong quản lý, bảo dưỡng hoặc tổ chức cơ động cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của người và phương tiện. Vì vậy, chúng tôi xác định thi đua phải bắt đầu từ những việc cụ thể, hằng ngày”.

Tiểu đoàn Vận tải 25 tổ chức ngày kỹ thuật, kiểm tra tình trạng máy.

Từ nhận thức đó, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn xác định xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các nội dung thi đua được cụ thể hóa thành chỉ tiêu phù hợp với từng bộ phận, tập trung vào quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện; huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ lái xe, nhân viên chuyên môn; tổ chức vận chuyển; bảo đảm an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ.

Xác định phương tiện vận tải là yếu tố quyết định đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ, Tiểu đoàn luôn chú trọng quản lý, khai thác hiệu quả, duy trì tốt tình trạng kỹ thuật. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ đăng ký, thống kê, theo dõi tình trạng phương tiện; thực hiện kiểm tra trước, trong và sau mỗi nhiệm vụ; chủ động đưa phương tiện đến hạn bảo dưỡng vào kế hoạch, kịp thời phát hiện, khắc phục hư hỏng phát sinh.

Tiểu đoàn Vận tải 25 tổ chức huấn luyện thực hành nổ máy xe cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp.

Nhờ đó, hệ số kỹ thuật của phương tiện luôn được duy trì ở mức 98,8%; tỷ lệ phương tiện đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ đạt 98,5%. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức 1.300 lượt/chuyến vận chuyển, với tổng quãng đường khoảng 100.000km, vận chuyển hàng trăm tấn hàng hóa, vật chất và 675 lượt người, bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn.

Cùng với quản lý phương tiện, Tiểu đoàn đặc biệt coi trọng quản lý con người, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Trước mỗi chuyến công tác, cán bộ quản lý tổ chức giao nhiệm vụ, kiểm tra phương tiện, giấy tờ và các điều kiện bảo đảm an toàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ báo cáo, thông tin liên lạc, xử trí tình huống. Thiếu tá QNCN Trần Minh Quân, lái xe thuộc Đại đội Vận tải chia sẻ: “Từ khi phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, mọi người đều ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Xe có bảo đảm thì mới nhận nhiệm vụ; chưa bảo đảm thì phải khắc phục cho bằng được”.

Bên cạnh đó, Tiểu đoàn chú trọng giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định về an toàn giao thông cho cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ lái xe. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ giáo dục, thông báo tình hình an toàn giao thông; tổ chức rút kinh nghiệm các vụ việc trong toàn quân, giúp bộ đội nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa, luyện tập xử trí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình cơ động.

Đồng thời, tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tổ chức, điều hành, hiệp đồng vận chuyển; nâng cao năng lực kiểm tra, phát hiện, khắc phục hư hỏng phương tiện. Từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 150 lượt huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, nhân viên; kết quả kiểm tra có 70% đạt khá, giỏi, trong đó 30% đạt giỏi.

Tiểu đoàn Vận tải 25 tổ chức bảo quản, bảo dưỡng xe, máy.

Đơn vị có 7 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và đưa vào áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận tải. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, giai đoạn 2020-2025, đơn vị bảo đảm 100% chuyến xe an toàn; không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông nghiêm trọng, không có tai nạn do lỗi chủ quan.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Thành, Trung đội trưởng Trung đội Vận tải (Tiểu đoàn Vận tải 25) cho biết: “Qua huấn luyện và thực tế thực hiện nhiệm vụ, tôi hiểu rằng lái xe quân sự không chỉ cần có tay nghề, mà còn phải có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi chuyến xe an toàn là trách nhiệm của mình với đồng đội và đơn vị”.

Phong trào thi đua tại Tiểu đoàn Vận tải 25 còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đơn vị quản lý chặt chẽ định mức nhiên liệu, tổ chức cấp phát, sử dụng đúng quy định; thường xuyên kiểm tra mức tiêu hao của từng phương tiện, từng tuyến vận chuyển. Đồng thời, bộ đội nâng cao trách nhiệm trong bảo quản, sửa chữa phương tiện, hạn chế hư hỏng, kéo dài tuổi thọ trang bị.

Qua đó, mức tiêu hao nhiên liệu bình quân giảm 30% so với định mức, tiết kiệm hàng nghìn lít nhiên liệu; chi phí sửa chữa, thay thế vật tư giảm 30%; thời gian phương tiện sửa chữa, nằm chờ giảm 40%. Những kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện, vật chất và hình thành ý thức tiết kiệm trong cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Trường Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vận tải 25 khẳng định: “Kết quả lớn nhất của phong trào là tạo được chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của bộ đội. Từ cán bộ quản lý đến lái xe, nhân viên kỹ thuật đều xác định rõ nhiệm vụ của mình, chủ động thực hiện đúng quy trình, không để xảy ra sai sót do nguyên nhân chủ quan”.

Đại đội Vận tải (Tiểu đoàn Vận tải 25) tổ chức bồi dưỡng lái xe cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Tiểu đoàn có 1 tập thể, 5 cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện phong trào; 90% cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Đánh giá về kết quả phong trào, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 308 cho biết: “Tiểu đoàn Vận tải 25 đã triển khai phong trào nghiêm túc, sát nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, khai thác phương tiện, huấn luyện, bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm. Kết quả đạt được góp phần nâng cao chất lượng công tác vận tải, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Sư đoàn”.

Có thể thấy, Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” ở Tiểu đoàn Vận tải 25 đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, góp phần nâng cao chất lượng quản lý phương tiện, huấn luyện chuyên môn, bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên vận tải có bản lĩnh, trách nhiệm, giỏi chuyên môn; xây dựng đơn vị chính quy, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo đảm vận tải trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ của Sư đoàn trong tình hình mới.