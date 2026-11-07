Xây dựng đơn vị quân đội chính quy

Đại tá Bùi Khánh Hòa (thứ 2, từ trái qua), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra đơn vị chính quy tại Chốt Dân quân thường trực biên giới Đăk Ơ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Ơ.

Qua đó, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, quyết tâm chung tay xây dựng “đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em”.

Tạo môi trường xanh

Dù gặp nhiều khó khăn về diện tích mặt bằng, Ban CHQS xã Đăk Ơ, Bộ CHQS thành phố đã chủ động tận dụng tối đa các vật liệu sẵn có để làm “vườn tăng gia”, “vệt tăng gia” nhằm tự túc nguồn rau xanh.

Trung tá Điểu Sanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đăk Ơ chia sẻ: Do không có diện tích đất rộng để quy hoạch khu tăng gia tập trung, đơn vị linh hoạt dùng thùng xốp, vỏ nhựa... trồng các loại rau theo mùa. Ngay tại Chốt Dân quân thường trực biên giới Đăk Ơ, cán bộ, chiến sĩ cũng tận dụng triệt để khoảng 30m² đất quanh nhà chốt để tăng gia sản xuất...

Dù diện tích tăng gia không nhiều nhưng đơn vị đã tự bảo đảm được 90% nhu cầu rau xanh (trung bình 14kg rau xanh/người/tháng). Bên cạnh đó, đơn vị còn nuôi hàng chục con gà, vịt và tận dụng hồ nhỏ nuôi lươn, ếch, giúp cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn. Nhờ thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất và bảo đảm dinh dưỡng sạch, tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị luôn duy trì gần 100%.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đưa sĩ quan chính quy về cấp xã. Nền nếp chính quy được giữ vững, môi trường đơn vị ngày càng xanh - sạch - đẹp là tiền đề quan trọng để tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở.

Tại Ban CHQS xã Bù Gia Mập, với diện tích tăng gia khoảng 400m² chia làm 3 khu vực, đơn vị đã tự túc 100% rau xanh và một phần thực phẩm từ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thượng tá Đàm Duy Thành, Chính trị viên Ban CHQS xã Bù Gia Mập cho biết: Đơn vị quy hoạch trồng đa dạng các loại rau, củ, quả theo mùa, tổ chức thu hoạch gối vụ để luôn có rau tươi thường xuyên; đồng thời kết hợp nuôi dê, heo, gà... đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ giúp đơn vị duy trì quân số khỏe và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao.

Ý thức được giá trị của lao động tăng gia sản xuất, các chiến sĩ như: Điểu Tiến, Phạm Văn Hạnh đều bày tỏ niềm tự hào khi tự tay chăm sóc cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao đời sống và làm đẹp cảnh quan đơn vị mỗi ngày...

Hiệu quả từ chủ trương đúng đắn

Kết quả xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp gắn liền với vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì, đặc biệt là từ khi triển khai Kết luận số 228-KL/TW, ngày 31-12-2025 của Bộ Chính trị về việc đưa sĩ quan chính quy về xã.

Thực tiễn cho thấy, chủ trương này đã phát huy rõ nét vai trò của lực lượng sĩ quan trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Từ những cán bộ vốn chỉ chuyên trách một vài lĩnh vực, khi về xã, các sĩ quan nhanh chóng thích ứng, trở thành những cán bộ năng động, đảm nhiệm đa năng mọi mặt công tác.

Điển hình như Trung tá Trần Văn Hà, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đăk Ơ. Nguyên là sĩ quan chuyên môn thuộc Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS thành phố), khi được điều động về địa phương, đồng chí đã phát huy tốt năng lực, tinh thần trách nhiệm, sâu sát trong chỉ huy và là hạt nhân tích cực trong phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Tương tự, Trung tá Nông Xuân Khánh, Chính trị viên Ban CHQS xã Đăk Ơ cùng đội ngũ trợ lý, nhân viên đã phát huy tối đa tinh thần chủ động... Tất cả đều nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch đẹp gắn với vai trò của đội ngũ sĩ quan chính quy về cấp xã. Hiệu quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong duy trì nền nếp, chế độ quy định, tinh thần huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.