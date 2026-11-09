Xây dựng đội văn nghệ quần chúng tại phường Bắc Kạn

Đội Văn nghệ quần chúng phường Bắc Kạn được thành lập với 50 thành viên, chủ yếu là học sinh Trường THPT Bắc Kạn.

Từ ngày 1 đến 8-11, Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND phường Bắc Kạn và Trường THPT Bắc Kạn tổ chức các hoạt động hướng dẫn chuyên môn, truyền dạy, biên đạo và dàn dựng các tiết mục văn nghệ, hỗ trợ địa phương xây dựng đội văn nghệ quần chúng.

Thông qua hoạt động này, Đội Văn nghệ quần chúng phường Bắc Kạn được thành lập với 50 thành viên, chủ yếu là học sinh Trường THPT Bắc Kạn.

Các thành viên được hướng dẫn kỹ năng biểu diễn, tập luyện các động tác múa, đội hình sân khấu và dàn dựng các tiết mục, phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở.

Việc thành lập Đội Văn nghệ quần chúng không chỉ góp phần phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng khiếu văn nghệ trong nhân dân mà còn hướng tới xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia biểu diễn tại Phố đi bộ Sông Cầu và các không gian văn hóa công cộng trên địa bàn. Qua đó từng bước đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, giải trí phục vụ nhân dân và du khách, tạo sức hấp dẫn cho phố đi bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại địa phương.