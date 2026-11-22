Xã Pà Cò duy trì tổ chức Lễ hội Gầu Tào giúp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, khám phá bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ ngày 9 - 11/10/2026, đoàn xã Pà Cò vinh dự được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc: Đạt 2 giải A ở nội dung trình diễn nghề dệt, vẽ sáp ong và hòa tấu nhạc cụ với tác phẩm “Nhịp điệu bản Mông”; 3 giải B ở các nội dung trình diễn trang phục truyền thống, trưng bày, giới thiệu văn hóa với chủ đề “Bản sắc Pà Cò - Giữ hồn đất, nối thời gian” và múa “Hương sắc Pà Cò”; 3 giải C ở các nội dung trình diễn nghệ thuật khèn Mông, tốp ca nam “Cây hai ngàn lá” và hát múa “Ngày hội bản Mông”. Đặc biệt, với chủ đề “Bản sắc Pà Cò - Giữ hồn đất, nối thời gian”, không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống dân tộc Mông của đoàn xã Pà Cò đã góp phần quảng bá những giá trị văn hóa Mông đặc sắc đến với du khách, người dân tham gia ngày hội.

Phụ nữ Mông xã Pà Cò trình diễn nghề dệt tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.

Đồng chí Bùi Văn Hiểu - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pà Cò cho biết: Những kết quả đạt được không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực của đoàn tham gia ngày hội mà còn cho thấy sức sống của các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Mông. Đằng sau mỗi tiết mục biểu diễn, mỗi sản phẩm thủ công hay bộ trang phục truyền thống là công sức gìn giữ, thực hành và trao truyền văn hóa của nhiều thế hệ. Đó cũng là minh chứng cho thấy khi người dân nhận thức đầy đủ giá trị di sản, chủ động tham gia các hoạt động bảo tồn thì văn hóa truyền thống sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Để xây dựng đời sống văn hóa mới, xã Pà Cò đã quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng vào dịp lễ, Tết và những sự kiện quan trọng, tạo sân chơi lành mạnh để người dân giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết. Phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển với sự tham gia tích cực của đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi. Các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball... được duy trì, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng tinh thần rèn luyện thể chất trong mỗi gia đình và khu dân cư.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động văn hóa cộng đồng tại Pà Cò là việc duy trì, tổ chức các đội văn nghệ và phong trào thể thao quần chúng. Toàn xã hiện có 18 đội bóng đá và 18 đội văn nghệ quần chúng. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động giao lưu, biểu diễn mà còn là những hạt nhân quan trọng góp phần duy trì, lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ từ cơ sở. Thông qua các hoạt động tập thể, người dân có thêm điều kiện phát huy năng khiếu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Toàn xã hiện có 84,3% số hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, 78,5% số thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Đáng chú ý, vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã tham gia xây dựng đời sống văn hóa được phát huy thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Đồng chí Hàng Y Tếnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Pà Cò cho biết: Hội đã vận động các chi hội tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị. Cùng với đó, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp Tết. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc được đẩy mạnh. Cuộc vận động xây dựng mô hình “5 có, 3 sạch” được triển khai gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh. Qua đó, mỗi hội viên không chỉ là người xây dựng tổ ấm mà còn trở thành nhân tố tích cực gìn giữ nền nếp gia đình, xây dựng cảnh quan môi trường và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Bên cạnh công tác bảo tồn, Pà Cò chú trọng gắn các hoạt động quảng bá bản sắc dân tộc với định hướng phát triển du lịch cộng đồng. Đây là hướng đi có ý nghĩa trong việc khai thác tiềm năng văn hóa, tạo thêm động lực phát triển kinh tế. Việc khuyến khích người dân giữ gìn trang phục, nghề thủ công, lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ góp phần bảo vệ bản sắc mà còn mở ra cơ hội giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Pà Cò đến với du khách.

Xã chú trọng tổ chức các lễ hội truyền thống, điểm nhấn hằng năm là Lễ hội Gầu Tào. Đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham gia, trải nghiệm. Những hoạt động như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, giã bánh dày... không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi nổi mà còn góp phần tái hiện sinh động những nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Mông. Qua lễ hội, các thế hệ có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, hiểu hơn về phong tục, tập quán và cùng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc.

Xây dựng đời sống văn hóa ở Pà Cò đang được triển khai trên nhiều phương diện, từ nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở đến bảo tồn di sản truyền thống, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn môi trường sống và phát triển du lịch cộng đồng. Những kết quả bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.