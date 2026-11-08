Xây dựng đời sống văn hóa ở Bằng Luân

Người dân các thôn tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Điểm nhấn trong quá trình triển khai là việc Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về “Lãnh đạo xây dựng các mô hình văn hóa tiêu biểu, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2025-2030”. Trên cơ sở nghị quyết, cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự hưởng ứng của người dân.

Các mô hình được lựa chọn theo hướng thiết thực, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện từng khu dân cư, lấy sự tham gia và hưởng lợi của người dân làm trọng tâm. Nổi bật là mô hình “Đèn đường chiếu sáng” được triển khai tại 4 điểm trung tâm của xã, với tổng chiều dài khoảng 6,7 km, kinh phí xã hội hóa trên 1,3 tỷ đồng. Không dừng lại ở các tuyến đường được đầu tư theo mô hình cấp xã, người dân còn chủ động chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới 47 tuyến đường, tổng chiều dài khoảng 77,7 km, chủ yếu từ nguồn đóng góp tự nguyện.

Cùng với đó, mô hình “Đường hoa” từng bước lan tỏa, tạo điểm nhấn cảnh quan tại các khu dân cư. Xã xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu dài khoảng 7 km trên tuyến tỉnh lộ 319, đồng thời hình thành 18 tuyến đường hoa, cây xanh với tổng chiều dài khoảng 10,92 km. Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” cũng nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân.

Với sự hỗ trợ của UBND xã và Ủy ban MTTQ xã trong việc mua 5.000 lá cờ, địa phương đã xây dựng 17 tuyến đường cờ, tổng chiều dài khoảng 27,8 km. Hiệu quả của các mô hình không chỉ thể hiện ở những công trình, tuyến đường được hoàn thiện mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Khi người dân cùng tham gia xây dựng, chăm sóc và giữ gìn các công trình chung, ý thức trách nhiệm với không gian sống được nâng lên, tinh thần tự quản và gắn kết cộng đồng ngày càng được củng cố. Từ nền tảng đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được gắn với nhiệm vụ phát triển hạ tầng và xây dựng nông thôn mới.

Từ đầu năm đến nay, xã đã hoàn thành 32 tuyến đường bê tông với tổng chiều dài trên 5.300 m. Bên cạnh nguồn hỗ trợ xi măng của Nhà nước trị giá hơn 1,9 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp vật liệu và ngày công trị giá gần 3,2 tỷ đồng. Đối với 7 tuyến đường cải tạo, nâng cấp, mở rộng, người dân tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu và vật kiến trúc để tạo mặt bằng thi công. Những đóng góp cụ thể ấy cho thấy khi chủ trương phù hợp với nguyện vọng và lợi ích thiết thực của người dân, phong trào ở cơ sở sẽ có sức lan tỏa, huy động được nguồn lực xã hội đáng kể.

Song song với các mô hình tự quản, xã quan tâm duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không gian giao lưu và gắn kết cộng đồng. Các hoạt động nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và những ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Việc xây dựng gia đình, thôn văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục được chú trọng. Qua đó, các giá trị văn hóa được bồi đắp từ mỗi gia đình, khu dân cư, trở thành nền tảng cho sự phát triển hài hòa của cộng đồng.

Xã tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Để các hoạt động văn hóa có điều kiện duy trì lâu dài, xã cũng chú trọng rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là nhà văn hóa thôn và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Sau sắp xếp đơn vị dân cư, việc rà soát được thực hiện làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, các tổ hòa giải ở cơ sở được kiện toàn sau sắp xếp, sáp nhập thôn, kịp thời nắm bắt và giải quyết những mâu thuẫn phát sinh, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp nối những kết quả đạt được, trong tháng 11 này, xã Bằng Luân dự kiến tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, chương trình “Đêm lửa trại” dự kiến diễn ra tối 13/11 tại trung tâm xã; giải chạy “Cúp Trái bưởi vàng” xã Bằng Luân lần thứ nhất tổ chức sáng 14/11, dự kiến thu hút trên 500 vận động viên quần chúng và các câu lạc bộ trong, ngoài tỉnh. Đây là dịp để người dân giao lưu, rèn luyện sức khỏe, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng của địa phương.

Thời gian tới, Bằng Luân tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền; duy trì, nhân rộng các mô hình văn hóa hiệu quả, gắn xây dựng đời sống văn hóa với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đầu tư, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, địa phương chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Từ những việc làm cụ thể ở mỗi khu dân cư, đời sống văn hóa từng bước được nâng lên, tạo sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết, trở thành động lực nội sinh để Bằng Luân phát triển nhanh, bền vững.