Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống tạo không khí vui tươi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau sáp nhập, xã Yên Lập có hơn 29.000 người, sinh sống tại 28 thôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 66% dân số, chủ yếu là dân tộc Mường. Đây là lợi thế để địa phương phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu.

Xác định xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xã Yên Lập tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia.

Năm 2026, nhiều chương trình văn nghệ được tổ chức nhân các ngày lễ lớn, mừng Xuân Bính Ngọ, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, tham gia Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đ8ịa phương đã rà soát, hướng dẫn thành lập 28 đội văn nghệ quần chúng tại 28/28 thôn, tạo lực lượng nòng cốt trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Giải bóng đá nam do Đoàn Thanh niên xã Yên Lập tổ chức tạo sân chơi thể thao cho đoàn viên, thanh niên.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tại 100% thôn dân cư, thu hút đông đảo người dân tham gia. Năm 2026, toàn xã có 7.040/7.504 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 93,8%; 25/28 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, chiếm 89,3%.

Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và phòng, chống tác hại của rượu, bia được đẩy mạnh. Các hương ước, quy ước được rà soát, điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật và phong tục, tập quán tốt đẹp. Việc xây dựng gia đình văn hóa được chú trọng từ những hành động thiết thực như giữ gìn nền nếp gia phong, phát huy truyền thống kính trên, nhường dưới, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền.

Để tạo không gian sinh hoạt, giao lưu và thực hành văn hóa, hiện 100% thôn đều có nhà văn hóa, khu thể thao; xã duy trì 45 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên. Đây không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần, rèn luyện thể chất mà còn góp phần trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là bản sắc văn hóa dân tộc Mường, cho thế hệ trẻ.

Trường Mầm non Yên Lập, phân hiệu thôn Chùa, tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc Mường cho trẻ.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở ngày càng đa dạng, gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Chùa cho biết: Vừa qua, nhà văn hóa thôn tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nam nông dân do Hội Nông dân xã tổ chức, với sự tham gia của 13 đội bóng đại diện cho 13 chi hội. Hoạt động thu hút đông đảo người dân cổ vũ, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các chi hội và cộng đồng dân cư.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, xã Yên Lập đang từng bước đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu. Từ mỗi gia đình, thôn dân cư đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, những giá trị truyền thống được gìn giữ, lan tỏa và gắn kết với đời sống hiện đại. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng tinh thần và động lực thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.