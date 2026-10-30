Xây dựng đội ngũ y, bác sĩ tận tâm, tận lực vì Nhân dân phục vụ

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí: Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: P.K

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Y tế cho biết, ngành đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành kịp thời các chính sách về dân số và phát triển, an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn bản, thu hút nguồn nhân lực y tế và chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Về triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW, toàn tỉnh ước đạt tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2026 là 97,5%. Lũy kế từ ngày 1/1-27/10/2026, toàn tỉnh có 1.293.130 người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Công tác tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đạt 754.402 người, đạt 88,58% số người đủ điều kiện. Có 29/29 bệnh viện trên địa bàn đã công bố triển khai bệnh án điện tử, hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: P.K

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Y tế hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đáng chú ý, tỉ lệ bác sĩ của tỉnh chỉ đạt 11,7 bác sĩ/vạn dân, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Việc thu hút bác sĩ ở các trạm y tế cấp xã gặp vướng mắc do chỉ tiêu biên chế giao bằng số hiện có mặt, không còn biên chế để thu hút thêm.

Mặt khác, nguồn thu tại các bệnh viện đa khoa khu vực gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc tự cân đối kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp đặc thù theo Nghị định số 192/2026/NĐ-CP và Nghị định số 350/2026/NĐ-CP. Cơ sở vật chất, hệ thống xử lý nước thải tại nhiều bệnh viện đa khoa khu vực và trạm y tế đã xuống cấp nhưng chưa được bố trí nguồn vốn đầu tư…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế đã đề xuất Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, có cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn về biên chế nhằm thu hút bác sĩ về công tác tại tuyến y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa; sớm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, hệ thống xử lý nước thải tại các bệnh viện đa khoa khu vực và trạm y tế đã xuống cấp; quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện các chế độ phụ cấp đặc thù cho đội ngũ y, bác sĩ, nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: P.K

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả quan trọng mà ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là việc chủ động tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách thiết thực, duy trì hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và triển khai nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí yêu cầu ngành Y tế quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể hóa thành chương trình hành động thiết thực. Trọng tâm là quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới y tế nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ dễ dàng, hướng tới mục tiêu khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần.

Cùng với đó, toàn ngành phải đổi mới mạnh mẽ quản trị công và quản trị bệnh viện, tinh gọn khu vực gián tiếp để nâng cao hiệu quả lực lượng trực tiếp; đồng thời rà soát, tính toán lại phương án tự chủ tài chính và điều chỉnh mức độ tự chủ phù hợp với quy định thực tiễn của từng cơ sở y tế.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: P.K

Về nhân lực, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý cần đẩy mạnh đào tạo, thu hút bác sĩ về cơ sở và vùng sâu, vùng xa; nâng cấp các đơn nguyên lão khoa, phát triển các khoa chuyên sâu và thực hiện chính sách trợ cấp đặc thù cho lực lượng y tế.

Trước mắt, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính bố trí kinh phí mua 2 xe cứu thương cho Bệnh viện đa khoa khu vực Minh Hóa và Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa; đồng thời bố trí nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị để chuyển từ Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị sang cơ sở mới.

Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là toàn ngành phải tập trung xây dựng cho được đội ngũ y, bác sĩ tận tâm, tận lực vì Nhân dân phục vụ.