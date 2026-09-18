Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để du lịch phát triển

Nâng tầm điểm đến từ chất lượng nhân lực

Hướng dẫn viên dẫn đoàn du khách trải nghiệm không gian xanh kết nối các điểm đến trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Du lịch thành phố Cần Thơ từng bước phát triển trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Thành phố có trên 840 cơ sở lưu trú, khoảng 14.000 phòng; khoảng 80 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành; trong đó có trên 20 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, gần 60 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Trong 8 tháng của năm 2026, Cần Thơ ước đón trên 11,7 triệu lượt khách tham quan du lịch, đạt 95% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ; trong đó có trên 550.000 lượt khách quốc tế, đạt 89% kế hoạch. Kết quả này góp phần khẳng định sức hấp dẫn và tiềm năng của Cần Thơ và cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát triển du lịch, trong đó có việc nâng chất nguồn nhân lực phục vụ du lịch

Cần Thơ xác định rõ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch gắn với quảng bá hình ảnh địa phương, văn hóa, con người giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cụ thể hóa bằng việc đầu tư, nâng cấp điểm tham quan du lịch, cải thiện môi trường du lịch, phối hợp đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm tham quan, du lịch. Đặc biệt, thành phố chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch bởi việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm du lịch là yêu cầu cấp thiết, cũng là chìa khóa giúp Cần Thơ bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Với lợi thế là vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc, tài nguyên du lịch phong phú cùng bản sắc văn hóa đa dạng, Cần Thơ đang đứng trước thời cơ lớn để chuyển mình mạnh mẽ. Đây là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng trải nghiệm cho du khách, mở rộng không gian phát triển. Việc xây dựng lực lượng làm du lịch chuyên nghiệp, am hiểu bản sắc văn hóa bản địa sẽ là nền tảng vững chắc để thành phố thu hút du khách, nâng tầm hình ảnh du lịch sinh thái sông nước hiện đại và bền vững.

Du khách trải nghiệm du lịch sông nước Cần Thơ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Sầm Long Giang thông tin, thời gian qua, Sở phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động tập huấn với sự tham gia của doanh nghiệp, nhân lực làm du lịch. Hoạt động này đã góp phần cung cấp kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực tham gia hoạt động du lịch tại các địa phương, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch cho cộng đồng địa phương và các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, từng bước xây dựng nguồn nhân lực du lịch có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững.

Các điểm đến cũng đang nỗ lực nâng cao kỹ năng nghề, năng lực ngoại ngữ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cho đội ngũ lao động để gia tăng sức cạnh tranh. Tại Cồn Sơn, du lịch nông nghiệp đã từng bước đi vào chiều sâu. Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn không chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng mà còn chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức, trải nghiệm và sự hài lòng của du khách. Hoạt động du lịch được đặt trong mối quan hệ hài hòa với đời sống cộng đồng, bảo đảm sự phát triển kinh tế đi đôi với việc giữ gìn môi trường sinh thái, bản sắc văn hóa.

Bà Lê Thị Bé Bảy, Cố vấn Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn chia sẻ: thông qua việc đào tạo, hướng dẫn, các bạn trẻ tiếp cận và phát huy rất tốt lợi thế, kỹ năng liên quan để ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động du lịch. Nhân lực trẻ là nguồn tạo ra video clip hấp dẫn, ứng dụng thuận tiện để giới thiệu sản phẩm du lịch. Khi du khách có nhu cầu book tour sẽ tìm thông tin trên nền tảng số, mạng xã hội, xem lượt đánh giá, trải nghiệm… Đơn vị cũng gửi đến các công ty lữ hành những hình ảnh đẹp và thông tin mới để thu hút du khách đặt tour đến Cồn Sơn.

Phát huy vai trò liên kết, đào tạo trong kỷ nguyên số

Cần Thơ hướng đến xây dựng lực lượng làm du lịch chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, ngành du lịch cũng đứng trước cơ hội lớn để đổi mới mô hình quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ cho rằng, để du lịch thành phố phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững cần tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới, hình thành đội ngũ có khả năng thích ứng với môi trường số và hội nhập quốc tế. Ngành cần tăng cường hợp tác công tư và huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa trong phát triển du lịch, phát huy vai trò trung tâm của Cần Thơ trong liên kết phát triển du lịch vùng đồng bằng Sông Cửu Long, xây dựng các tour tuyến sản phẩm liên vùng, phát triển thương hiệu du lịch Cần Thơ theo hướng xanh, thông minh và bền vững gắn với bảo tồn tài nguyên, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng dân cư.

Các doanh nghiệp du lịch cũng dần thay đổi mô hình quản trị theo hướng tinh gọn, thông minh và dựa trên dữ liệu. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với người lao động, họ không chỉ thành thạo nghiệp vụ chuyên môn mà còn phải có khả năng sử dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, khai thác nền tảng số và thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường.

Cần Thơ hướng đến xây dựng lực lượng làm du lịch chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Ngọc Cảnh, Trưởng khoa Du lịch và Quản trị Khách sạn - Nhà hàng, Trường Đại học Nam Cần Thơ, sự thay đổi của thị trường lao động đang làm thay đổi chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo du lịch. Nếu trước đây các chương trình đào tạo chủ yếu tập trung vào kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và ngoại ngữ thì hiện nay người học cần được trang bị đồng thời ba nhóm năng lực cốt lõi. Đó là năng lực chuyên môn nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế; năng lực số, bao gồm khả năng sử dụng các nền tảng công nghệ, phân tích dữ liệu, ứng dụng AI, Marketing số, thương mại điện tử và quản trị thông minh; kỹ năng mềm như tư duy phản biện, sáng tạo, giao tiếp đa văn hóa, làm việc nhóm…

Việc đào tạo nhân lực trong thời đại số đòi hỏi sự tham gia của doanh nghiệp, các chương trình đào tạo theo hướng đồng hành giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hình thành năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Anh Nguyễn Bảo Toàn, học viên cao học du lịch, Trường Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ, trong mỗi chuyến đi, du khách có thể dễ dàng tìm hiểu lịch sử, văn hóa, địa lý và các điểm tham quan thông qua nền tảng mạng. Dù công nghệ có thể cung cấp được lượng dữ liệu khổng lồ, nhưng công nghệ chưa thể thay thế hoàn toàn khả năng kết nối cảm xúc giữa con người với con người. Đây chính là khoảng không gian mà Storytelling phát huy giá trị. Kỹ năng này giúp nâng cao trải nghiệm du khách, gia tăng khả năng ghi nhớ điểm đến, tạo lợi thế cạnh tranh nghề nghiệp góp phần phát triển bền vững nguồn nhân lực du lịch. Thông qua các câu chuyện, hướng dẫn viên giúp du khách hiểu sâu hơn về điểm đến, đồng cảm với nhân vật lịch sử, cảm nhận được giá trị văn hóa và tạo ra những ký ức đáng nhớ.

Theo Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có điều kiện thuận lợi để đi đầu thí điểm xây dựng hệ sinh thái số cho đào tạo nhân lực du lịch, trên cơ sở hệ thống các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo nghề du lịch sẵn có của thành phố. Đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để tổng kết kinh nghiệm, từng bước nhân rộng mô hình hạ tầng dữ liệu số dùng chung, nền tảng học tập, mô phỏng và mạng lưới học liệu số cho các cơ sở đào tạo khác trong toàn vùng, góp phần hình thành thị trường lao động du lịch số liên thông. Nghiên cứu chuyển đổi số trong đào tạo ngành du lịch trong vùng đồng bằng sông Cửu Long mang giá trị thực tiễn đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng năng lực cạnh tranh của điểm đến và thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của vùng.