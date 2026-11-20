Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí PGS.TS, Thiếu tướng Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, các Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức quần chúng, cán bộ, giáo viên và học viên.

PGS.TS, Thiếu tướng Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ.

Trước khi diễn ra buổi lễ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng các đại biểu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu và giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường.

PGS.TS, Thiếu tướng Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên Hiệu trưởng.

Tại buổi lễ, đồng chí Hiệu trưởng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Nhà giáo Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Trường CĐCSND I. Đồng thời, Hiệu trưởng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn công tác Công an, xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PGS.TS, Thiếu tướng Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tặng hoa tri ân đồng chí Nguyễn Xuân Sàng, nguyên Phó Hiệu trưởng.

Nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức tri ân, tặng hoa các đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà trường, các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; đại diện giáo viên và học viên phát biểu bày tỏ lòng biết ơn, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt.

Các đồng chí Phó Hiệu trưởng tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên Phó Hiệu trưởng và các Nhà giáo ưu tú.

Lễ kỷ niệm là dịp tôn vinh những người làm công tác giáo dục, phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, giáo viên, học viên; tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.