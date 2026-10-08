Xây dựng đội ngũ nhà báo tinh gọn, mạnh, hiện đại, chuyên nghiệp

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 thành viên. Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VII Tô Quang Phán khẳng định, trải qua 38 năm xây dựng và phát triển với 7 kỳ Đại hội, Hội Nhà báo thành phố ngày càng trưởng thành, trở thành mái nhà chung tập hợp, đoàn kết đội ngũ hội viên, nhà báo; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác thông tin, tuyên truyền của Thủ đô và đất nước. Trong nhiệm kỳ qua, báo chí Thủ đô tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chức năng phản ánh thực tiễn, định hướng dư luận xã hội, góp phần đưa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thành phố vào cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại Đại hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, thời gian qua báo chí Thủ đô đã phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các dự án, công trình trọng điểm; đồng thời tích cực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Hội Nhà báo thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nhất là phóng viên, nhà báo trẻ. Hội cần chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, Hội tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, tập trung tuyên truyền những vấn đề lớn của thành phố như xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ người làm báo cần bám sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề từ thực tiễn để phản ánh, tham mưu, hiến kế giúp thành phố tháo gỡ khó khăn; đồng thời tuyên truyền, giải thích, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương lớn của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ghi nhận những kết quả của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ mới với chủ đề “Xây dựng đội ngũ người làm báo Thủ đô chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới”, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác báo chí, truyền thông. Trong đó, Hội chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó chặt chẽ với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nhất là trên không gian mạng và các nền tảng số; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí Thủ đô tăng cường đào tạo kỹ năng số, báo chí dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI và các giải pháp bảo đảm an toàn dữ liệu; xây dựng đội ngũ nhà báo tinh gọn, mạnh, hiện đại, chuyên nghiệp, làm việc khoa học, ứng dụng hiệu quả công nghệ.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đội ngũ người làm báo Thủ đô đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.