Xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu báo chí đa nền tảng

Đến dự đại hội có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đại diện Hội Nhà báo một số tỉnh, thành phía Nam…

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, xác định nhiệm vụ đổi mới hoạt động Hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Tại đại hội, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh Lê Văn Minh đã trình bày phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá của Hội Nhà báo thành phố trong nhiệm kỳ 2026-2031. Nhà báo Lê Văn Minh nhấn mạnh, Hội quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chủ động thích ứng với quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại đại hội.

Đặc biệt, Hội xác định mục tiêu trở thành "mái nhà chung" thực sự của người làm báo TP Hồ Chí Minh; là trung tâm đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời là cầu nối hiệu quả giữa hội viên với các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí.

Một trong những đột phá chiến lược được Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh tập trung trong nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền tảng thông tin số, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên đồng bộ và ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành cũng như tác nghiệp báo chí.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đánh giá, trong nhiệm kỳ qua Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức người làm báo.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, báo chí TP Hồ Chí Minh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; phản ánh kịp thời, trung thực, sinh động các mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; cổ vũ nhân tố mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí và công tác Hội; đặc biệt là Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Chỉ thị 05 ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Nhà báo Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh phát biểu tại đại hội.

Sau hợp nhất, Hội cần tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quá trình sắp xếp hệ thống báo chí của TP Hồ Chí Minh. Với quy mô gần 1.700 hội viên và 25 Liên chi hội, Chi hội, Hội Nhà báo thành phố cần có sự phân công cụ thể, rõ trách nhiệm đối với các Ban chuyên môn, Câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành để nhanh chóng ổn định hoạt động của bộ máy mới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh cần chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người làm báo; hỗ trợ hội viên thích ứng với yêu cầu mới về tổ chức, mô hình hoạt động và môi trường truyền thông số.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đã đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ làm báo thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2026. Dù trải qua nhiều thử thách lớn từ đại dịch COVID-19, biến động của truyền thông số đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, báo chí thành phố vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Hội Nhà báo Việt Nam trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam" cho các nhà báo hội viên Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương Hội Nhà báo thành phố đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương hợp nhất 3 tổ chức Hội, tạo sự đoàn kết, gắn bó và không ngừng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng cho hội viên.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội cần tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động. Hội phải thực sự trở thành "mái nhà chung" đoàn kết, lấy hội viên làm trung tâm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người làm báo, đồng thời làm cầu nối tin cậy giữa báo chí với cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị Hội cần tích cực tham gia xây dựng và phản biện các cơ chế, chính sách phát triển của TP Hồ Chí Minh; tăng cường giám sát việc tuân thủ Luật Báo chí, quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của hội viên. Đặc biệt, nâng cao chất lượng các giải báo chí thông qua việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao; tích cực tham gia các giải báo chí toàn quốc như Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa Liềm Vàng)...

Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 thành viên, trong đó Nhà báo Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 13 ủy viên. Đồng thời, ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, gồm 33 đại biểu chính thức và 1 đại biểu đương nhiên.