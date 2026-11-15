Xây dựng đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích trong xây dựng và phát triển đoàn luật sư nhiệm kỳ VII (2019 - 2025).

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 11 thành viên, trong đó Luật sư Hà Hải làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ luật sư trong hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, góp ý, phản biện chính sách, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người dân và thực hiện các hoạt động xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng.

Với gần 11.000 luật sư chính thức và khoảng 6.000 người tập sự hành nghề luật sư, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh là tổ chức có quy mô lớn nhất cả nước. Đây là nguồn lực trí tuệ, chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp đáng kể, có khả năng đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển Thành phố.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ trên toàn địa bàn; phát huy thực chất vai trò tự quản, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, giữ vững đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. Đoàn Luật sư cần chủ động tham gia góp ý, phản biện chính sách, chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo trong hành nghề và mở rộng trợ giúp pháp lý cho các nhóm yếu thế.

Ông Trần Văn Bảy khẳng định, lãnh đạo Thành phố sẽ quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ thiết thực để Đoàn Luật sư phát triển; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để đội ngũ luật sư tham gia đóng góp vào các nhiệm vụ phát triển Thành phố.

Cũng tại Đại hội, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đánh giá việc hợp nhất ba Đoàn Luật sư là dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn thống nhất, kế thừa và phát triển về tổ chức, hoạt động của đội ngũ luật sư trên địa bàn Thành phố. Liên đoàn Luật sư Việt Nam ghi nhận nỗ lực của các Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật và đội ngũ luật sư trong quá trình hợp nhất, duy trì hoạt động và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên.

Tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích trong xây dựng và phát triển đoàn luật sư nhiệm kỳ VII (2019 - 2025).

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh đề nghị Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật nhiệm kỳ mới nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, gắn kết đội ngũ luật sư; khơi dậy niềm tự tôn, tự trọng nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức hành nghề. Nghề luật sư chỉ thực sự được xã hội tôn vinh khi mỗi luật sư có những đóng góp hữu ích cho người dân, quan tâm đến các đối tượng yếu thế, có trách nhiệm với cộng đồng và phụng sự công lý.

Luật sư Hà Hải, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031, cho biết: Trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, đội ngũ luật sư Thành phố cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số và giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới cam kết xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh luật sư Thành phố: “bản lĩnh - nhân văn - chuyên nghiệp - hội nhập”.

Đoàn sẽ đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thực chất, chuyên sâu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý, trang bị kiến thức về pháp luật quốc tế, quản trị doanh nghiệp hiện đại, pháp luật đô thị và công nghệ số. Đồng thời, phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách, tham gia xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý miễn phí và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, điều hành.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: kiện toàn tổ chức, mở rộng mạng lưới kết nối; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế; bảo vệ thực chất quyền hành nghề, giữ nghiêm kỷ luật; phát huy vai trò góp ý xây dựng pháp luật, phản biện xã hội và hội nhập quốc tế.