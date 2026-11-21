Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho các hướng dẫn viên thể thao cơ sở.

Nhận thức rõ vai trò hạt nhân của con người trong việc dẫn dắt phong trào, những năm qua ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng cho đội ngũ HDV thể thao ở cơ sở. Hàng năm, Sở VH,TT&DL mở từ 2-3 lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về thể thao cho đội ngũ HDV tại các địa phương, mỗi lớp từ 40-80 học viên. Bên cạnh đó, nhiều cộng tác viên thể thao cũng tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HDV thể thao quốc gia do Cục TDTT Việt Nam tổ chức để đủ chứng chỉ, chứng nhận, qua đó đủ điều kiện trở thành một HDV thể thao.

Ông Lâm Quốc Phương, Tổng thư ký Liên minh Vũ đạo thể thao giải trí Việt Nam, Giám đốc điều hành Trung tâm Đào tạo và phát triển năng khiếu trẻ em Young Talent (phường Hạc Thành) cho biết: “Trung tâm hiện có 5 HDV thể thao, đang đào tạo các lớp Yoga, Dance Fitness, Dance Kids, Karate... Đội ngũ này đều có chứng nhận chuyên môn, chứng chỉ hành nghề HDV thể thao do Sở VH,TT&DL hoặc các cơ quan chuyên môn trong nước cấp. Trong bối cảnh hiện nay vẫn có tình trạng nhiều huấn luyện viên thể thao không đạt chuẩn, tôi đánh giá việc đội ngũ HDV được đào tạo bài bản chính là giải pháp then chốt để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển an toàn, khoa học và hiệu quả”.

“Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở VH,TT&DL tổ chức, được trang bị kiến thức từ lý thuyết nền tảng đến thực hành điều hành trận đấu và phương pháp sư phạm thể thao, tôi cảm thấy tự tin hơn trong công việc. Những kiến thức được hệ thống hóa cùng chứng nhận chuyên môn giúp tôi nâng cao năng lực tổ chức, hướng dẫn tập luyện, bảo đảm đúng kỹ thuật, luật chơi và xây dựng giáo án phù hợp với thể trạng của từng học viên, góp phần nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn trong quá trình tập luyện", chị Trịnh Thị Huyền Thu, chủ Trung tâm thể dục thẩm mỹ Huyền Thu Zumba - Aerobic (xã Nông Cống) cho biết.

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng hơn 700 HDV thể thao. Với kiến thức, kinh nghiệm của mình, nhiều HDV đã đi đầu trong công tác xã hội hóa TDTT, đầu tư cơ sở vật chất, thành lập các CLB thể thao phục vụ nhu cầu của người dân. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển sâu rộng trong các vùng miền của tỉnh, nâng tỷ lệ người tập luyện thường xuyên đạt 45,1% dân số, gia đình thể thao đạt 31,1% số hộ và hơn 3.500 CLB TDTT.

Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT (Sở VH,TT&DL) Lê Đông Dương cho biết: “Ngành VH,TT&DL tỉnh luôn xác định việc chuẩn hóa đội ngũ HDV thể thao cơ sở là nhiệm vụ then chốt, mang tính dài hạn. Việc hình thành đội ngũ HDV được đào tạo thống nhất, có chuyên môn và khả năng hoạt động trực tiếp tại cộng đồng sẽ tạo thêm nguồn lực cho thể thao quần chúng, góp phần chuyển hoạt động tập luyện từ tự phát sang khoa học, có hướng dẫn và bảo đảm an toàn. Thời gian tới, ngành VH,TT&DL tiếp tục đổi mới nội dung đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy, tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo mọi hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh luôn diễn ra lành mạnh, chuẩn mực, thực sự trở thành động lực nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho Nhân dân”.