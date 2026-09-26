Xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên"

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.500 ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, với hơn 72% cán bộ là người dân tộc thiểu số. Bằng sự gần dân, sát cơ sở và trách nhiệm, lực lượng này đã góp phần vận động Nhân dân hiến hơn 150.000 m² đất, đóng góp hơn 200.000 ngày công xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm hộ nghèo bình quân hơn 4%/năm.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận người dân tộc thiểu số. Tại cơ sở, nhất là những thôn, bản đặc biệt khó khăn, tiếng nói của người am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán luôn có sức thuyết phục đối với cộng đồng.

Sinh ra, lớn lên và gắn bó với địa phương, cán bộ Mặt trận người dân tộc thiểu số có điều kiện thuận lợi để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân bằng cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu; đồng thời vận động người dân xóa bỏ hủ tục, hiến đất làm đường, đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển sinh kế.

Với lợi thế am hiểu địa bàn và gần dân, lực lượng này còn tích cực tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở; tỷ lệ hòa giải thành công các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn đạt hơn 85%, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở là người dân tộc thiểu số chính là “cánh tay nối dài” của Mặt trận trong thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân vùng cao. Cán bộ Mặt trận ở cơ sở có mạnh thì phong trào mới mạnh, chính sách mới thực sự vào cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện công tác bồi dưỡng, đào tạo, chú trọng kỹ năng thực hành, áp dụng công nghệ thông tin và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để đội ngũ cán bộ Mặt trận vùng cao yên tâm cống hiến, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, năng lực của một bộ phận cán bộ Mặt trận người dân tộc thiểu số ở cơ sở vẫn còn hạn chế. Khoảng 25% cán bộ cấp thôn, bản chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu; kỹ năng nắm chủ trương, chính sách, lắng nghe, thuyết phục và dư luận xã hội còn chưa đồng đều, một số còn làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội cũng hạn chế.

Cùng với đó, mức phụ cấp còn thấp, ảnh hưởng nhất định đến việc bố trí thời gian và tâm huyết cho công tác Mặt trận.

Đồng chí Giàng A Vừ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Púng Luông chia sẻ: “Tại xã Púng Luông, cán bộ ban công tác Mặt trận ở các thôn, bản phần lớn là người dân tộc Mông, có uy tín và gần gũi với Nhân dân. Tuy nhiên, một số cán bộ còn hạn chế về trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, soạn thảo văn bản, báo cáo. Đảng ủy xã đã phân công cán bộ, đảng viên hướng dẫn, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận tham gia các lớp tập huấn, từng bước nâng cao kỹ năng dân vận và công tác quản lý”.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở “vừa hồng, vừa chuyên”, Lào Cai cần đổi mới đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, chú trọng thực hành và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung tập huấn cần gắn với tình huống thực tế ở cơ sở, phù hợp đặc điểm vùng cao và đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, cấp ủy cần chủ động tạo nguồn, quy hoạch cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số có năng lực; nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp, nhất là về phụ cấp đối với địa bàn đặc biệt khó khăn, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ có thành tích. Đồng thời, cần phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, kết hợp kinh nghiệm, uy tín của lực lượng này với sức trẻ và năng lực của đội ngũ cán bộ mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động Nhân dân.

Với vùng cao Lào Cai, cán bộ Mặt trận người dân tộc thiểu số là lực lượng quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đội ngũ ấy cần vừa có phẩm chất, trách nhiệm, tận tụy với dân, vừa có năng lực vận động, thuyết phục và ứng dụng tiến bộ vào công việc. Nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận cơ sở vì thế là giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết và tạo nền tảng cho Lào Cai phát triển nhanh, bền vững.