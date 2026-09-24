Xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ông Lê Đại Năm - Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Soọng cô xã Đạo Trù truyền dạy văn hóa Sán Dìu cho thế hệ trẻ.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đạo Trù có diện tích hơn 80,3km2, gần 5.900 hộ với 21 thôn; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 76,6% dân số. Địa bàn rộng, đời sống văn hóa đa dạng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở. Không chỉ tham mưu triển khai các nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội còn đảm nhiệm nhiều lĩnh vực liên quan đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội, thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Riêng công tác thông tin, tuyên truyền, trong 9 tháng qua, xã thực hiện khoảng 440 tin, bài, video, nội dung phát thanh và hàng nghìn hình ảnh trên các kênh thông tin, trong đó có fanpage Đạo Trù 24H, hệ thống truyền thanh cơ sở và các sản phẩm truyền thông số. Nội dung tuyên truyền trải rộng từ xây dựng Đảng, pháp luật, đất đai, môi trường đến giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và đời sống Nhân dân.

Đáng chú ý, cán bộ văn hóa từng bước ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, sản xuất video ngắn, hình ảnh, âm thanh; sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong khâu lên ý tưởng, biên tập và sản xuất nội dung. Kết quả này cho thấy yêu cầu đối với cán bộ văn hóa cơ sở hiện nay không chỉ là nắm nghiệp vụ chuyên ngành mà còn phải thích ứng với phương thức truyền thông mới. Đồng chí Chu Văn Khánh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: Đội ngũ cán bộ của phòng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Trong điều kiện khối lượng nhiệm vụ lớn, cán bộ chủ động sắp xếp công việc, bám sát cơ sở, phối hợp với các thôn, đoàn thể để triển khai nhiệm vụ hiệu quả.

Một trong những nhiệm vụ nổi bật của cán bộ văn hóa xã Đạo Trù là tổ chức, hướng dẫn và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng. Toàn xã hiện có 26 câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ tại 21 thôn; mỗi CLB duy trì sinh hoạt từ 3-4 buổi/tháng, với khoảng 15-30 thành viên. Các CLB duy trì nhiều loại hình như hát, múa, chèo và đặc biệt là hát Soọng cô của đồng bào Sán Dìu. Đạo Trù hiện có 9 CLB hát Soọng cô, gồm 8 CLB thôn và 1 CLB cấp xã và 1 CLB hát chèo, hát xoan. Đây là lực lượng quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Sán Dìu. Tuy nhiên, phần lớn thành viên các đội văn nghệ truyền thống đã lớn tuổi, việc thu hút lực lượng trẻ kế cận còn hạn chế. Từ thực tế, cán bộ văn hóa cơ sở không chỉ tổ chức hoạt động mà còn phải làm tốt công tác hướng dẫn, kết nối, vận động người dân tham gia. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, liên hoan, giao lưu, trong đó có hoạt động bảo tồn văn hóa phi vật thể hát Soọng cô; đồng thời tổ chức các hoạt động thể thao, góp phần tạo không khí sinh hoạt văn hóa sôi nổi tại cộng đồng. Ông Lê Đại Năm - Chủ nhiệm CLB hát Soọng cô của xã chia sẻ: Cán bộ văn hóa cơ sở có nhiều công việc, từ hướng dẫn hoạt động, tổ chức chương trình đến tuyên truyền, vận động Nhân dân. Sự đồng lòng giữa cán bộ văn hóa và các CLB, hạt nhân phong trào giúp các hoạt động văn hóa ở cơ sở được duy trì.

Cùng với làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cán bộ văn hóa còn tích cực phối hợp kiểm tra, hướng dẫn hoạt động lễ hội, văn nghệ, góp phần đưa các hoạt động vào nền nếp. Công việc ở cơ sở nhiều, thường xuyên phát sinh nhiệm vụ mới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đạo Trù tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ văn hóa cơ sở, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và tuyên truyền.

Từ những yêu cầu thực tiễn, việc nâng chất đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở ở Đạo Trù không chỉ nhằm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn góp phần duy trì phong trào văn hóa, bảo tồn bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.