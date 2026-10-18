Xây dựng đội ngũ cán bộ tư tưởng đáp ứng yêu cầu mới

Thực hiện Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, các địa phương trong tỉnh xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư tưởng đủ bản lĩnh, năng lực và uy tín là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Thôn Cóc, xã Hợp Thành được hợp nhất từ thôn Cóc 2, một phần thôn Cóc 1 và thôn Cuống, với hơn 160 hộ, phần lớn là đồng bào dân tộc Tày. Thời điểm thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, bên cạnh sự đồng thuận, một số người dân nơi đây vẫn còn băn khoăn về việc thực hiện chính sách, việc di chuyển đến nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng xa hơn trước.

Ông Vi Văn Thân - Bí thư Chi bộ thôn Cóc (thứ hai từ phải sang) thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, nắm tình hình người dân trên địa bàn.

Trước những vấn đề đó, ông Vi Văn Thân - Bí thư Chi bộ thôn cùng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn, đại diện các đoàn thể đến các hộ dân trò chuyện và tổ chức họp thôn để thông tin đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, đồng thời nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những ý kiến, kiến nghị của người dân trong thôn được tổng hợp, phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương để cấp trên xem xét, giải quyết.

Cách làm sát dân, gần dân đã góp phần tháo gỡ những băn khoăn ngay từ cơ sở. Đến nay, người dân thôn Cóc đồng thuận, đoàn kết cùng thực hiện các phần việc chung, xây dựng thôn mới.

Thôn mới rộng, đông dân cư hơn, nên trọng trách đặt ra với người đứng đầu cấp ủy, tổ trưởng tổ tuyên vận thôn sẽ cao hơn. Bởi vậy, tôi luôn xác định phải nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng để truyền tải đến người dân. Đồng thời, thông qua tuyên truyền trực tiếp, trên mạng xã hội kịp thời nắm tình hình từ cơ sở, chủ động giải quyết hoặc đề xuất với địa phương giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân từ sớm. Qua đó, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Ông Vi Văn Thân - Bí thư Chi bộ thôn Cóc

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp, tinh gọn từ 30 thôn xuống còn 17 thôn, xã Hợp Thành luôn chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác tư tưởng. Hiện, xã duy trì Ban Tuyên vận gồm 15 thành viên do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; thành lập 17 tổ tuyên vận ở các thôn với tổng số 51 thành viên.

Thông qua hội nghị tuyên vận hằng tháng, xã Hợp Thành kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ tuyên truyền viên, đồng thời nắm tình hình ở cơ sở.

Theo đánh giá của địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của xã cơ bản đảm bảo cả về số lượng, nâng cao về chất lượng, có uy tín, kinh nghiệm và được bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ. Việc bố trí đội ngũ phù hợp với đặc điểm dân cư, địa bàn cũng giúp công tác tuyên truyền, vận động sát thực tế, nhất là ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Đặng Hoàng Long cũng nhấn mạnh thêm, cán bộ làm công tác tư tưởng ở cơ sở cần đáp ứng “4 biết”: biết tiếng dân tộc, biết phong tục, tập quán, biết giao tiếp vận động và biết định hướng dư luận. Đây là những yêu cầu thiết thực, giúp cán bộ gần dân hơn, hiểu đúng tâm tư của người dân và lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp".

Hiện nay, lực lượng làm công tác tư tưởng của xã Bảo Thắng gồm 5 báo cáo viên; 85 tuyên truyền viên; 7 cộng tác viên dư luận xã hội. Đội ngũ này cơ bản có kinh nghiệm thực tiễn, nắm chắc địa bàn, tích cực tham gia tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

Tuy nhiên, đặt trong yêu cầu mới của Nghị quyết số 25, đội ngũ này cần tiếp tục được kiện toàn, chuẩn hóa và nâng cao năng lực, bởi lẽ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội khiến thông tin đến với người dân nhanh hơn, đa chiều hơn. Cùng với thông tin chính thống, những thông tin chưa được kiểm chứng, sai lệch cũng có thể tác động đến nhận thức và dư luận xã hội nếu không được nhận diện, định hướng kịp thời.

Từ thực tế đó, xã Bảo Thắng xác định tiếp tục kiện toàn lực lượng làm công tác tư tưởng theo hướng tinh gọn, rõ trách nhiệm, bám sát địa bàn và hoạt động thực chất. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và các kỹ năng nắm bắt, phân tích dư luận xã hội; tuyên truyền, truyền thông chính sách; đối thoại với Nhân dân; nhận diện và xử lý thông tin sai lệch trên không gian mạng…

Đội ngũ tuyên truyền viên của xã Bảo Thắng ngày càng phát huy hiệu quả trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến gần hơn với Nhân dân.

Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt, do vậy, cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trí tuệ, năng lực và uy tín. Nghị quyết đề cập đến mục tiêu 100% cấp xã có cán bộ chuyên trách; 100% cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35, người làm nhiệm vụ thông tin ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng hằng năm…

Bám sát những định hướng, mục tiêu đề ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục củng cố, triển khai hiệu quả giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng xứng tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.