Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương. Ảnh: TTXVN

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 221.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 221 Nguyễn Long Hải trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá, Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; đồng thời, cụ thể hóa thành các văn bản, chương trình, kế hoạch phù hợp chức năng, nhiệm vụ đặc thù của Quân đội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, trong đó, chú trọng lấy hiệu quả tham mưu, đề xuất, kết quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo chủ yếu. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được quan tâm, triển khai chặt chẽ. Việc thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình.

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số trong quản lý cán bộ bước đầu đạt kết quả tích cực. Cơ sở dữ liệu cán bộ từng bước được số hóa, tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Bộ Quốc phòng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra và nghiêm túc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đợt 1, đợt 2 năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; xung đột quân sự, cạnh tranh thương mại và các thách thức an ninh phi truyền thống tác động lớn đến nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng đất nước. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; đề cao kỷ luật thực thi, đánh giá hiệu quả bằng sản phẩm cụ thể.

Đồng thời, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có chuyên môn về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương cần tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về cơ sở, nhất là tại địa bàn khó khăn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu; có giải pháp bố trí, sử dụng hiệu quả cán bộ sau điều động, luân chuyển.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và người đứng đầu.

Cùng với đó, cần có biện pháp bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời, kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần sàng lọc, thay thế cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; ưu tiên nâng cao năng lực chỉ huy trong chiến tranh công nghệ cao, quản lý đơn vị, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số; thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, đồng thời, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực tại vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn khó khăn.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát số 221, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và cho biết Đoàn sẽ nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 đã làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm; đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất cao với dự thảo báo cáo và sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.