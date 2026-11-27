Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các cán bộ được điều động. Ảnh tư liệu

Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có tư duy đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cụ thể hóa yêu cầu đó, Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới xác định chuyển mạnh từ quản lý riêng lẻ từng khâu sang quản trị thống nhất, đồng bộ, liên thông, xuyên suốt. Theo đó, đánh giá, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ phải gắn với vị trí việc làm, năng lực thực tiễn, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm cơ chế “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”, tạo điều kiện cho người có năng lực phát huy, đồng thời sàng lọc những cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

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Tinh thần này được Lâm Đồng cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 143 của Tỉnh ủy. Tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các chỉ thị, quy định mới của Trung ương và các văn bản triển khai của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Vì vậy, xây dựng đội ngũ phải chú trọng bản lĩnh chính trị, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn và khát vọng cống hiến; trong đó, phẩm chất là nền tảng, năng lực thực thi là trọng tâm, sản phẩm, kết quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân là thước đo.

Yêu cầu đổi mới phải được thể hiện bằng chuyển biến trong thực tiễn, nhất là khi tỉnh đang vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn rộng, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn khác nhau. Cán bộ, nhất là người đứng đầu và cán bộ cơ sở, phải am hiểu địa bàn, gần dân, có khả năng tổ chức thực hiện và giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh, đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu phải khắc phục tư duy làm việc theo lối mòn, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời tạo môi trường để cán bộ có năng lực, tinh thần đổi mới được khuyến khích, bảo vệ và phát huy.

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Từ tạo nguồn, bố trí đến phát huy năng lực cán bộ

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bên cạnh đổi mới đánh giá, sử dụng cán bộ, việc chủ động tạo nguồn, đào tạo và xây dựng đội ngũ kế cận cũng được các địa phương quan tâm. Thực tiễn tại xã Quảng Trực cho thấy địa phương chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số, tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị cơ sở.

Theo đồng chí Dương Huy Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực, địa phương hiện có 220 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, cán bộ nữ chiếm 58%, cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm 20% và cán bộ trẻ chiếm 53%. Trong công tác quy hoạch, xã có 30 cán bộ trẻ, 27 cán bộ nữ và 13 cán bộ là người dân tộc thiểu số. 9 tháng năm 2026, địa phương đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 6 cán bộ nữ, 4 cán bộ trẻ và 1 cán bộ là người dân tộc thiểu số vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Cùng với công tác quy hoạch, Quảng Trực chú trọng đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng và nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ. Tuy nhiên, theo đồng chí Dương Huy Toàn, việc bố trí cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số vào một số vị trí chủ chốt vẫn còn khó khăn. Một bộ phận cán bộ trẻ cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Thực tế này cho thấy tạo nguồn phải đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng và giao nhiệm vụ phù hợp, giúp cán bộ trưởng thành qua thực tiễn.

Từ yêu cầu xây dựng nguồn cán bộ lâu dài đến kiện toàn đội ngũ đáp ứng nhiệm vụ trước mắt, công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ ở cấp tỉnh tiếp tục được thực hiện gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Mới đây, ngày 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố, trao 15 quyết định về công tác cán bộ. Việc bố trí được cân nhắc trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, quá trình công tác, năng lực, sở trường và kinh nghiệm của từng người, chú trọng củng cố đội ngũ lãnh đạo cấp xã, bổ sung cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cho các cơ quan, đơn vị.

Đổi mới công tác cán bộ là quá trình xuyên suốt, từ tạo nguồn, đào tạo đến bố trí, sử dụng và đánh giá. Khi các khâu được thực hiện đồng bộ, gắn năng lực với trách nhiệm và kết quả cụ thể, cán bộ sẽ có điều kiện phát huy sở trường, chủ động đổi mới, hành động vì lợi ích chung, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo động lực cho địa phương phát triển.