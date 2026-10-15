Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra TPHCM liêm chính, chuyên nghiệp

Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Lê Thị Hờ Rin phát biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM, gửi lời thăm hỏi, chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

Đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Đồng thời, tập trung rà soát, tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của thành phố.

Cơ quan UBKT Thành ủy TPHCM tổ chức họp mặt cán bộ, công chức

Ôn lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng, đồng chí Lê Hồng Thông, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh yêu cầu tiếp nối truyền thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TPHCM trong giai đoạn mới.

Theo đó, ngành tập trung triển khai 5 nhóm nội dung trọng tâm nhằm cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống: đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chuyển trọng tâm sang chủ động giám sát, phát hiện sớm vi phạm ngay từ cơ sở; chuyển đổi số toàn diện công tác kiểm tra; nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra “tinh gọn - liêm chính - chuyên nghiệp”, có “đôi mắt sáng, trái tim nóng và bàn tay sạch”.

Trước đó, ngày 14-10, đoàn đại biểu UBKT Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Hồng Thông, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh).

Đoàn đại biểu UBKT Thành ủy TPHCM tại Nhà bia Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam

Trong không khí trang nghiêm, đoàn tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ và các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, góp phần đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.