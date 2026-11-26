Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vân Sơn.

Chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ tháng 7/2025, phường Vân Sơn đứng trước khối lượng công việc lớn, phạm vi quản lý rộng, yêu cầu ngày càng cao về tiến độ và chất lượng giải quyết công việc. Trong giai đoạn đầu, địa phương gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng quá tải tại một số phòng chuyên môn do thiếu biên chế, nhiều công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Đại Phong, Bí thư Đảng ủy phường Vân Sơn, cho biết: Trước những khó khăn khi chuyển sang mô hình mới, Đảng ủy, UBND phường đã rà soát đội ngũ cán bộ, công chức để sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm đúng người, đúng việc, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ nhân dân. Phường ưu tiên bố trí cán bộ có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao tại các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân và tham mưu giải quyết những lĩnh vực phức tạp. Đồng thời, chủ động đề xuất bổ sung biên chế còn thiếu, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Cán bộ phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Vân Sơn triển khai nhiệm vụ.

Hiện nay, phường Vân Sơn có 55 cán bộ, công chức, 100% có trình độ đại học trở lên. Từ khi vận hành bộ máy mới đến nay, phường đã cử 11 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng thực thi công vụ. Tuy nhiên, tại các lĩnh vực nông nghiệp, đất đai, môi trường, áp lực công việc vẫn rất lớn. Phường đang triển khai 11 dự án, trong khi lực lượng lao động hợp đồng chủ yếu tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng; các nhiệm vụ chuyên môn về nông nghiệp, đất đai, tài nguyên nước và môi trường chỉ do một số ít công chức đảm nhận. Dù thiếu nhân lực, các công chức vẫn chủ động sắp xếp công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Bà Vũ Mai Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Vân Sơn, chia sẻ: Phòng được giao 7 biên chế nhưng mới có 3 người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, còn thiếu 4 biên chế. Khối lượng công việc lớn, mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ để bảo đảm tiến độ chung. Các công chức giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, kể cả công chức biệt phái, còn phải kiêm nhiệm thêm các lĩnh vực lâm nghiệp, giảm nghèo bền vững, chăn nuôi, trồng trọt và thú y. Chúng tôi mong sớm được bổ sung nhân lực theo chỉ tiêu biên chế để giảm áp lực công việc; đồng thời, được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Vân Sơn thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên.

Cùng với các phòng chuyên môn, Ban Xây dựng Đảng phường Vân Sơn đã phối hợp triển khai số hóa hồ sơ đảng viên. Đồng chí Lê Doãn Công, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Vân Sơn, cho biết: Việc quản lý hồ sơ tập trung trên môi trường số giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian tra cứu và hỗ trợ cấp ủy theo dõi biến động thông tin đảng viên. Ban thực hiện quy trình số hóa theo phương châm “làm đến đâu, kiểm tra đến đó”, từ rà soát, bổ sung tài liệu, biên mục đến quét, kiểm tra chất lượng, ký số xác nhận và cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên.

Đến nay, phường Vân Sơn đã hoàn thành 100% việc số hóa hồ sơ đảng viên thuộc diện quản lý; 99,9% dữ liệu đảng viên được làm sạch và 99,57% đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử. Kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tháo gỡ khó khăn về nhân lực và nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức đang góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại phường Vân Sơn, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.