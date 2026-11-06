Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

Phường Cẩm Lệ tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng ủy phường với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2026. Ảnh: HOÀN VŨ

Chia sẻ từ cơ sở

Chăm lo cho “cái gốc của mọi công việc”, Đảng bộ xã Tiên Phước xác định nâng cao chất lượng toàn diện công tác cán bộ là một trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phước Nguyễn Hồng Minh chia sẻ, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 13 về tập trung nâng cao chất lượng toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo tinh thần Nghị quyết số 13, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Đáng chú ý, công tác đánh giá cán bộ từng bước gắn với kết quả, tiến độ, chất lượng sản phẩm công việc; quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ và nhân sự có triển vọng phát triển.

“Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Tiên Phước thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo, quản lý đối với 45 lượt cán bộ; cử 2 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 7 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Trung tâm Chính trị xã tổ chức 21 lớp bồi dưỡng với 1.698 lượt học viên tham gia, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”, ông Minh cho biết.

Với mô hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Hải tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; hoàn thiện vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và khung năng lực, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Đảng ủy phường đã ban hành Quyết định số 533 về Khung năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức phường; Quyết định số 542 phê duyệt bản mô tả vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Cơ quan MTTQ Việt Nam phường. UBND phường trình, được Sở Nội vụ phê duyệt vị trí việc làm và tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc.

Theo ông Phạm Đình Nam, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường An Hải, công tác đánh giá cán bộ được đổi mới theo hướng khách quan, thực chất, gắn với sản phẩm, tiến độ, chất lượng công việc và nguyên tắc “6 rõ”. Từ quý III/2026, phường triển khai đánh giá KPI đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; đồng thời đang nghiên cứu ứng dụng nền tảng số để nâng cao tính định lượng, minh bạch.

Kết quả đánh giá là cơ sở để quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm, kỷ luật theo quy định.

“An Hải từng bước thực hiện nguyên tắc “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”, bảo đảm việc sử dụng, bố trí cán bộ dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, năng lực, phẩm chất và yêu cầu của vị trí công tác; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, ông Nam nói.

Phường Cẩm Lệ tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng ủy phường với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2026. Ảnh: HOÀN VŨ

Bố trí đúng người, đúng việc

Qua 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 (khóa XII) và các chủ trương, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị của thành phố có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt; cơ bản bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cơ cấu cán bộ theo độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác từng bước hợp lý hơn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được nâng lên.

Công tác cán bộ được thành phố xác định tiếp tục là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân và yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ, thành phố tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh, khung năng lực và yêu cầu thực tiễn; bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, đúng năng lực, phát huy sở trường, nâng cao hiệu quả công tác.

Đổi mới quản lý, phân bổ biên chế theo hướng quản trị bằng dữ liệu, lượng hóa khối lượng công việc và đo lường hiệu quả thực thi; việc phân bổ linh hoạt, không cào bằng, phù hợp quy mô dân số, diện tích, mức độ phát triển, tính chất địa bàn và khối lượng công việc.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân, Đà Nẵng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng định lượng, thực chất, lấy kết quả nhiệm vụ, sản phẩm công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí chủ yếu.

Đồng thời thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống”, gắn đánh giá với bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ.

Đặc biệt, trước những yêu cầu ngày càng cao của mô hình quản trị và phát triển đô thị hiện đại, thành phố quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã về quản trị đô thị, chuyển đổi số, quy hoạch, đầu tư, đất đai, tài chính, pháp luật, khoa học, công nghệ và ngoại ngữ.

Cùng với chú trọng kiến thức chuyên môn, thành phố còn đặt yêu cầu cao đối với năng lực thực tiễn, tư duy đổi mới, hội nhập và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thực hiện đồng bộ giải pháp, thành phố rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ để cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác, nhất là tại địa bàn xa trung tâm, miền núi, biên giới và địa bàn khó khăn.

Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.