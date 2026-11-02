Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Quang Trung, Nguyễn Huệ và Ngũ Lão, xã Nguyễn Huệ chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025. Sau sắp xếp, xã có diện tích tự nhiên 146,80km², dân số 9.244 người, sinh sống tại 15 thôn với các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao. Không gian quản lý rộng hơn, địa hình chia cắt, trong khi hạ tầng cơ sở, trang thiết bị và hệ thống công nghệ chưa đồng bộ, đặt ra nhiều yêu cầu đối với việc tổ chức công việc ở cơ sở.

Theo đồng chí Đàm Thanh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Huệ, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ của cấp xã nhiều hơn, cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Trình độ chuyên môn giữa các cá nhân chưa đồng đều, có trường hợp phân công nhiệm vụ chưa phù hợp với năng lực. Những yếu tố này dẫn đến tình trạng quá tải, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng và tiến độ giải quyết công việc. Từ thực tế đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nguyễn Huệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định nội dung đột phá “Xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 có năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển mới”.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nguyễn Huệ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2026.

Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã ban hành chương trình hành động, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Một trong những việc được triển khai là rà soát thực trạng đội ngũ, đánh giá số lượng, chất lượng và cơ cấu cán bộ theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh. Qua đó, địa phương xác định những vị trí cần sắp xếp, điều chỉnh, làm cơ sở xây dựng phương án bố trí và sử dụng cán bộ. Trong tháng 9-2025, Đảng ủy xã đã ban hành các phương án sắp xếp, bố trí lại đội ngũ. Quá trình này tiếp tục được cụ thể hóa trong năm 2026. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu rà soát, hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ. Đến ngày 14-9-2026, Đảng ủy xã ban hành quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, ngạch công chức, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội xã.

Việc xác định rõ yêu cầu của từng vị trí tạo cơ sở để phân công nhiệm vụ, rà soát năng lực và lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp. Đây cũng là căn cứ để địa phương tiếp tục xem xét cơ cấu nhân lực giữa các bộ phận, khắc phục những điểm chưa phù hợp trong bố trí cán bộ sau sáp nhập. Cùng với cán bộ cấp xã, đội ngũ bí thư chi bộ được rà soát, kiện toàn sau sắp xếp thôn. Đến ngày 16-9-2026, xã có 29 bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc, trong đó 20 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, gồm 4 trung cấp, 1 cao đẳng, 12 đại học và 3 thạc sĩ. Việc lựa chọn cán bộ cơ sở được gắn với xây dựng nguồn đảng viên kế cận, bảo đảm tiêu chuẩn để tiếp tục kiện toàn đội ngũ.

Đến giữa tháng 9-2026, xã Nguyễn Huệ có 59/60 cán bộ, công chức đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên. Một người có trình độ cao đẳng đang tiếp tục học đại học. Tuy nhiên, từ những hạn chế trong thực thi nhiệm vụ, địa phương xác định phải tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng gắn với công việc được giao. Đồng chí Đàm Thanh Hưởng cho biết, trên cơ sở rà soát nhu cầu, Đảng ủy xã đã chọn cử 2 cán bộ tham gia đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành công nghệ thông tin, 3 người tham gia bồi dưỡng chứng chỉ văn thư, lưu trữ. Việc bổ sung kiến thức ở những lĩnh vực này nhằm đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm trong điều kiện tổ chức bộ máy và phương thức xử lý công việc có nhiều thay đổi. Địa phương đồng thời xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước, lý luận chính trị cho những năm tiếp theo. Kế hoạch xác định đối tượng, nội dung và thời gian dự kiến tham gia học, gắn với mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ. Cán bộ, công chức cũng được khuyến khích học thêm chuyên môn, cập nhật kiến thức để đáp ứng nhiệm vụ sau sắp xếp.

Để theo dõi trách nhiệm thực thi công vụ, xã triển khai đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá hằng tháng trên phần mềm đối với cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu đánh giá việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, phục vụ công tác xếp loại chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát về cán bộ được lồng ghép trong chương trình hằng năm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Nội dung tập trung vào trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; việc chấp hành quy chế làm việc và các quy định về công tác cán bộ. Qua đó, địa phương nắm tình hình, chấn chỉnh hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, công tác chuẩn bị đội ngũ kế cận cũng được triển khai. Trong tháng 3-2026, xã thực hiện quy trình quy hoạch, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 42 người được giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đến tháng 7-2026, Đảng ủy xã phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền, quan tâm nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ người dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Nguyễn Huệ tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ phù hợp năng lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của người đứng đầu. Địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét cơ chế linh hoạt trong quản lý biên chế, nhất là đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, phù hợp khối lượng công việc và đặc điểm địa bàn; đồng thời quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.