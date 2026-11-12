Xây dựng đội ngũ báo chí vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi tọa đàm chuyên sâu nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện nhu cầu và đề xuất giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhấn mạnh, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng truyền thông mới không chỉ thay đổi cách thức sản xuất, phân phối thông tin mà còn đặt ra yêu cầu khắt khe về tư duy, năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp của mỗi người làm báo.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra không phải là công nghệ thay thế nghề báo đến đâu, mà là người làm báo cần thay đổi như thế nào để tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh của mình. AI có thể tổng hợp dữ liệu, tạo ra hàng vạn con chữ, nhưng không thể có lòng trắc ẩn, sự cẩn trọng trước một số phận con người, và càng không thể chịu trách nhiệm pháp lý hay đạo đức về những gì mình viết. Từ thực tiễn đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí phải được xem là nhiệm vụ chiến lược và lâu dài.

Đại biểu và diễn giả tham dự tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tọa đàm tập trung thảo luận ba trọng tâm của báo chí hiện đại, như yêu cầu thực tiễn đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên số và AI, với các chuyên đề từ các diễn giả đến từ Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam phân tích sâu về “khoảng cách kỹ năng số” của phóng viên, biên tập viên; việc ứng dụng AI, tự động hóa, báo chí dữ liệu và quản trị rủi ro trên không gian mạng; đồng thời xác định ranh giới đạo đức nhà báo trong môi trường số.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân trình bày chuyên đề tại phiên thảo luận về yêu cầu thực tiễn đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên chuyển đổi số và AI. (Ảnh: BẢO VĂN)

Các phiên thảo luận tập trung làm rõ về đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo thực chiến, gắn lý thuyết với thao tác kỹ thuật số thực tế.

Đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tọa đàm cũng làm rõ cơ chế liên kết bồi dưỡng giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các tòa soạn và tổ chức Hội, như giải pháp phối hợp trong xây dựng chương trình theo nhu cầu của từng cơ quan báo chí, địa phương; phát triển mô hình bồi dưỡng tại chỗ; biên soạn tài liệu hướng dẫn, sổ tay thực hành nghiệp vụ nhằm hỗ trợ học viên vận dụng kiến thức thường xuyên vào công việc.

Đại biểu tham gia phiên thảo luận tại tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chuỗi tọa đàm chuyên sâu là cơ sở quan trọng để Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chương trình, tài liệu và phương pháp bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát nhu cầu tác nghiệp của người làm báo, góp phần xây dựng đội ngũ báo chí Việt Nam vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ và làm chủ công nghệ trong giai đoạn mới.