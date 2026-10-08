Xây dựng doanh nghiệp học tập để thích ứng với thay đổi

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và những biến động nhanh của thị trường lao động, kiến thức và kỹ năng được trang bị hôm nay có thể chưa đủ cho công việc của ngày mai. Vì vậy, năng lực quan trọng của người lao động không chỉ là biết làm, mà còn phải biết học, cập nhật và thích ứng.

“Doanh nghiệp biết học sẽ giúp người lao động không ngừng nâng cao năng lực, doanh nghiệp biết chia sẻ tri thức sẽ tạo ra môi trường đổi mới và một cộng đồng doanh nghiệp cùng học tập sẽ góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh mới cho Thành phố”, bà Trương Hải Thanh nhấn mạnh.

Từ góc độ quản lý nhà nước và ngành giáo dục, bà Trương Hải Thanh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đến ba vấn đề: xây dựng văn hóa học tập trong doanh nghiệp; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường; đồng thời lan tỏa các mô hình doanh nghiệp học tập.

“Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hội thảo hôm nay không chỉ dừng lại ở việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mà sẽ mở ra những sáng kiến và mô hình hợp tác cụ thể giữa chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp - các tổ chức xã hội”, bà nói.

Bà Vưu Lệ Quyên, Tổng Giám đốc Công ty Biti's với tham luận "Doanh nghiệp học tập bắt đầu từ sự chuyển hóa của người lãnh đạo"

Từ những yêu cầu trên, Hội thảo giới thiệu hệ giá trị ba tầng gồm: Doanh nhân học tập, doanh nghiệp học tập và cộng đồng doanh nghiệp học tập như một khung tham chiếu cho quá trình xây dựng văn hóa học tập.

Trong đó, người lãnh đạo đóng vai trò làm gương, chủ động học hỏi và tạo môi trường để nhân sự cùng phát triển; doanh nghiệp đưa việc học vào hoạt động vận hành; còn cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và nguồn lực để cùng nâng cao năng lực thích ứng.

Cách tiếp cận này cũng gắn với mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành thành viên tiêu biểu của Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu UNESCO. Theo đó, học tập suốt đời không chỉ diễn ra trong nhà trường mà cần được tiếp tục tại nơi làm việc và trong đời sống xã hội.

Doanh nghiệp vì vậy trở thành một không gian quan trọng để người trưởng thành cập nhật kiến thức, phát triển kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Ông Nguyễn Khắc Nguyện, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với tham luận "Biến học tập thành một phần của hệ điều hành doanh nghiệp"

Trong chương trình, các diễn giả chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn doanh nghiệp. Bà Tiêu Yến Trinh, Tổng Giám đốc Công ty CP Kết nối Nhân tài - TalentNet, trình bày chủ đề “Từ đào tạo đến một tổ chức biết học”; bà Vưu Lệ Quyên, Tổng Giám đốc Công ty Biti's, tập trung vào sự chuyển hóa của người lãnh đạo trong quá trình xây dựng doanh nghiệp học tập.

Ông Nguyễn Khắc Nguyện, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), chia sẻ về việc đưa học tập trở thành một phần trong hệ điều hành doanh nghiệp. Trong khi đó, bà Trịnh Mai Phương, Phó Chủ tịch phụ trách Nhân sự Unilever Việt Nam, đề cập yêu cầu xây dựng năng lực tương lai, giúp doanh nghiệp chuẩn bị nguồn nhân lực trước những thay đổi của thị trường.

Các diễn giả trong phiên thảo luận “Học nhanh hơn sự thay đổi”

Khép lại chương trình là phiên thảo luận “Học nhanh hơn sự thay đổi”, do bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH CAO Fine Jewellery, điều phối, với sự tham gia của các diễn giả.

Phiên thảo luận tập trung vào những yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp khi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và thị trường lao động liên tục biến đổi; trong đó có việc chủ động cập nhật tri thức, xây dựng năng lực mới và hỗ trợ người lao động thích ứng với những yêu cầu mới.

Từ các góc nhìn về nhân sự, quản trị và vận hành, các diễn giả trao đổi về vai trò của người lãnh đạo trong hình thành văn hóa học tập, cách đưa việc học trở thành một phần của công việc hằng ngày và chuyển hóa tri thức, kinh nghiệm thành năng lực đổi mới của tổ chức.

Qua các nội dung trao đổi, “doanh nghiệp học tập” được nhìn nhận không chỉ ở hoạt động đào tạo mà còn ở khả năng biến việc học thành một phần của văn hóa và quá trình vận hành.

Đây cũng là hướng tiếp cận góp phần kết nối doanh nghiệp với nhà trường, chuyên gia và các nguồn lực xã hội, qua đó thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM.