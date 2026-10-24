'Xây dựng đô thị Kinh Bắc xứng tầm vị thế'

Khơi thông tiềm năng

Kinh Bắc có vị trí quan trọng trong không gian phát triển đô thị của thành phố Bắc Ninh. Đồng chí đánh giá như thế nào về những tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra đối với địa phương trong giai đoạn phát triển mới?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu: Phường Kinh Bắc hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của phường được mở rộng. Trong bối cảnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đô thị, phường Kinh Bắc cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của một trong những địa bàn trung tâm. Chúng tôi xác định đây vừa là thời cơ lớn, vừa là nhiệm vụ đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới và cách làm quyết liệt.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc.

Quan điểm xuyên suốt của phường là phát triển đô thị không chỉ dừng lại ở mở rộng không gian, xây dựng những công trình hiện đại mà phải hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân. Chính vì vậy, mục tiêu xây dựng Kinh Bắc xứng tầm với vị thế không đơn thuần là một khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng quy hoạch, công trình, dự án, kết quả quản lý, điều hành và những chuyển biến thực chất trong đời sống Nhân dân. Đây cũng là định hướng quan trọng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Kinh Bắc đã đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu: Điểm nổi bật là kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với đặc trưng đô thị, trong đó thương mại, dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Năm 2025, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 9,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 85,8 triệu đồng/năm. Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 1.430 tỷ đồng...

Địa phương thường xuyên quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại, chất lượng cao. Chú trọng duy trì, phát huy hiệu quả các tuyến phố chuyên doanh trên đường Trần Hưng Đạo, Ngô Gia Tự. Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đêm, từng bước hình thành không gian thương mại, dịch vụ mang đặc trưng riêng. Việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng môi trường thương mại văn minh, hiện đại.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền phường từng bước hoạt động nền nếp, hiệu quả hơn. Việc sắp xếp từ 41 tổ dân phố xuống còn 14 tổ dân phố, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập từ 24 xuống còn 12 cơ sở là những bước đi nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý.

Những kết quả đó tạo nền tảng, nguồn lực để Kinh Bắc tiếp tục bứt phá.

Để xây dựng đô thị xứng tầm với vị thế, phường Kinh Bắc đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn và triển khai các giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu: Quy hoạch phải đi trước một bước, đầu tư hạ tầng phải có trọng tâm, trọng điểm, quản lý đô thị chặt chẽ, đồng bộ. Đây là những yếu tố quyết định để Kinh Bắc phát triển bền vững, tương xứng với vị thế của một địa bàn trung tâm.

Thực tế cho thấy, quá trình đô thị hóa nhanh đã tạo sức ép lớn lên hệ thống giao thông, thoát nước, môi trường, hạ tầng xã hội và công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Một số khu vực hạ tầng chưa đồng bộ, tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng cục bộ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và những bất cập trong quản lý không gian đô thị vẫn cần tiếp tục được giải quyết. Trước yêu cầu đó, phường đã và đang tập trung rà soát, đề xuất điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian đô thị. Trong đó, chú trọng định hình không gian phát triển mới trên các trục “Lê Lý”, Nguyễn Đăng Đạo kéo dài, từng bước hình thành khu vực lõi phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao.

Đối với các dự án trọng điểm, UBND phường phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, chú trọng tuyên truyền, vận động, đối thoại để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích lâu dài của các công trình, dự án.

Khu đô thị mới phía Tây Bắc là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, tạo động lực hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Cùng với đó là các dự án giao thông kết nối góp phần nâng cao khả năng liên kết giữa các khu vực. Song song với đầu tư xây dựng mới, phường tập trung chỉnh trang những khu dân cư hiện hữu, cải thiện hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vệ sinh môi trường; tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Chúng tôi mong muốn sự phát triển của Kinh Bắc không chỉ thể hiện qua những công trình mới mà còn được cảm nhận từ những thay đổi thiết thực trong đời sống hằng ngày: Đường phố sạch đẹp hơn, giao thông thuận tiện hơn, môi trường an toàn hơn và các tiện ích công cộng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Một góc phường Kinh Bắc hôm nay.

Bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn

Kinh Bắc không chỉ có lợi thế về vị trí, hạ tầng mà còn sở hữu những giá trị văn hóa đặc sắc. Lãnh đạo phường có định hướng gì để khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế đô thị gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu: Phát triển kinh tế đô thị gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là định hướng xuyên suốt của phường. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quý báu, tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn riêng của đô thị.

Kinh Bắc có hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, không gian sinh hoạt quan họ, các điểm du lịch tâm linh cùng nhiều giá trị văn hóa đặc trưng; ẩm thực địa phương, sản phẩm thủ công truyền thống… Đây là lợi thế để phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch văn hóa, trải nghiệm. Cùng với duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tuyến phố chuyên doanh, tuyến phố đêm, từng bước hình thành những không gian thương mại, dịch vụ, văn hóa đặc trưng, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Thời gian qua, phường quan tâm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có quy mô, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Các chương trình như Đường hoa Xuân Kinh Bắc, chương trình nghệ thuật “Xuân Kinh Bắc”, các hoạt động văn hóa đường phố, sự kiện hưởng ứng Festival “Về miền di sản - 2026”… đã góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân, du khách.

Hướng tới năm 2027 và những năm tiếp theo, đồng chí có thể chia sẻ về những nhiệm vụ, giải pháp đột phá để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị Kinh Bắc văn minh, hiện đại, xứng tầm với vị thế?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu: Mục tiêu xây dựng đô thị Kinh Bắc xứng tầm với vị thế đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Trước hết, chúng tôi tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, tinh thần đổi mới và ý thức phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

"Mục tiêu xây dựng Kinh Bắc xứng tầm với vị thế không đơn thuần là một khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng quy hoạch, công trình, dự án, kết quả quản lý, điều hành và những chuyển biến thực chất trong đời sống Nhân dân" - Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị và đầu tư kết cấu hạ tầng. Tập trung phối hợp hoàn thiện các quy hoạch, ưu tiên nguồn lực cho những công trình, dự án có tính kết nối, sức lan tỏa lớn; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, từng bước khắc phục những bất cập về giao thông, thoát nước, môi trường và hạ tầng xã hội.

Trong phát triển kinh tế, tiếp tục xác định thương mại - dịch vụ là động lực chủ yếu, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế số, các loại hình dịch vụ chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung khai thác hiệu quả lợi thế, tăng cường kết nối các di tích, không gian văn hóa và các sự kiện đặc trưng với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, từng bước tạo nên những sản phẩm văn hóa có sức hấp dẫn riêng.

Đồng thời, phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân, huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, chỉnh trang và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chúng tôi xác định người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm và là đối tượng thụ hưởng những thành quả phát triển.

Xây dựng Kinh Bắc xứng tầm vị thế không chỉ là làm cho đô thị phát triển nhanh hơn mà còn phải phát triển tốt hơn, bền vững hơn và nhân văn hơn. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng Kinh Bắc trở thành nơi đáng sống, nơi những giá trị truyền thống và hiện đại hòa quyện, nơi mỗi người dân được thụ hưởng những thành quả của sự phát triển.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!