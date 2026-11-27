Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Với hơn 80.000 ha cây ăn quả, là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, Sơn La đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hướng tới nâng cao giá trị nông sản gắn với bảo vệ tài nguyên đất, rừng và môi trường sinh thái. Trong tiến trình đó, người cao tuổi được xác định là lực lượng quan trọng, phát huy kinh nghiệm sản xuất, kiến thức bản địa và uy tín trong cộng đồng để nêu gương, vận động con cháu, nhân dân thay đổi tập quán, phương thức sản xuất, cùng hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thành Văn, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Phú Thọ tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá hiệu quả thực tiễn của các mô hình nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn đang triển khai; trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương. Nội dung tập huấn được thiết kế khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, gắn với sinh hoạt và hoạt động sản xuất của hội viên người cao tuổi. Hội nghị cũng thống nhất bộ tiêu chí, phân công nhiệm vụ cụ thể để xây dựng mô hình điểm tại phường Thảo Nguyên và phường Mộc Sơn. Tập đoàn Quế Lâm và Hiệp hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam sẽ đồng hành chuyển giao quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kiến thức sản xuất hữu cơ, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn bền vững.

Ông Thế Trường Thành, Giám đốc Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp hữu cơ - Tập đoàn Quế Lâm tập huấn sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Thông qua mô hình, hội viên người cao tuổi sẽ phát huy vai trò gương mẫu, vận động gia đình và cộng đồng thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp. Đây là cơ sở để Sơn La đánh giá hiệu quả, hoàn thiện phương thức triển khai, từng bước nhân rộng mô hình “Chi hội Người cao tuổi thực hiện chuyển đổi xanh” trên địa bàn tỉnh.