Xây dựng địa bàn không ma túy từ sức mạnh cộng đồng

Là địa bàn trung tâm khu vực Văn Yên (cũ), có tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các tuyến tỉnh lộ đi qua, Mậu A có nhiều điều kiện phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề, UBND xã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giải pháp phù hợp, trong đó xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự tham gia của toàn dân.

Trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, từ ngày 20/3/2026 đến nay, Công an xã phối hợp tổ chức 2.628 lượt xét nghiệm chất ma túy, trong đó 2.624 lượt cho kết quả âm tính. Trong năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh 4 vụ với 10 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Công an xã Mậu A cho biết: “Lực lượng Công an xã đã tập trung nắm chắc địa bàn, quản lý các nhóm đối tượng có nguy cơ, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm; đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện, phát huy vai trò của lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở và Nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm”.

Cùng với đó, xã chú trọng phòng ngừa ma túy trong trường học. Các cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy cho học sinh.

Cô giáo Nguyễn Hoàng Liên - Hiệu trưởng Trường THCS Mậu A 1 cho biết: “Nhà trường duy trì giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp với lứa tuổi, tăng cường phối hợp giữa gia đình và lực lượng chức năng nhằm kịp thời nắm tâm tư, biểu hiện bất thường của học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh”.

Một trong những giải pháp có ý nghĩa lâu dài là hỗ trợ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện. Xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 2 trường hợp vay vốn phát triển kinh tế, mỗi trường hợp 100 triệu đồng; kết nối việc làm cho 1 trường hợp với thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng; đồng thời, vận động doanh nghiệp tạo cơ hội việc làm cho người sau cai nghiện có nhu cầu.

Anh Phạm Ngọc Anh ở thôn Mậu A 6 chia sẻ: “Sự quan tâm, động viên của gia đình, chính quyền và cộng đồng giúp tôi có thêm động lực tránh xa ma túy, chăm chỉ lao động, từng bước ổn định cuộc sống và tạo niềm tin với mọi người”.

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng “Xã không ma túy” xã Mậu A, địa phương tự đánh giá đáp ứng 3/3 tiêu chí địa bàn không ma túy và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận trong năm 2026.

Mậu A tiếp tục củng cố các mô hình tự quản, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy tại cơ sở.

Từ kết quả bước đầu, Mậu A tiếp tục củng cố các mô hình tự quản, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, mở rộng cơ hội sinh kế cho người sau cai nghiện. Phát huy sức mạnh cộng đồng, lấy phòng ngừa làm trọng tâm và hỗ trợ tái hòa nhập làm giải pháp bền vững, địa phương hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần giữ bình yên cho từng khu dân cư.