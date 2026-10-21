Chiều 21/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng địa bàn cơ sở không ma tuý – Lý luận và thực tiễn”. Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện các nhà khoa học, quản lý thuộc các bộ, ngành: Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; các Học viện, trường CAND...

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tá Nguyễn Quang Chiến, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhấn mạnh, trên thực tế, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng chuyên trách, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy đã có nhiều kết quả quan trọng. Công tác đấu tranh, đánh trúng, đánh đúng vào các đường dây, tổ chức ma túy lớn, hoạt động xuyên quốc gia, có tính quốc tế, thu giữ lượng lớn chất ma túy.

Thượng tá Nguyễn Quang Chiến, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu khai mạc và điều hành tham luận tại hội thảo.

Công tác phòng ngừa, đã bước đầu phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia; nhận thức, kiến thức và ý thức phòng, chống ma túy trong toàn xã hội được nâng lên; các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ chuyên ngành không ngừng được đổi mới và triển khai quyết liệt trong thực tiễn.

Công tác xây dựng địa bàn không ma túy đã có bước chuyển biến rõ nét. Đã có nhiều phong trào, cách làm hay như "xây dựng xã, phường thị trấn 4 không về ma túy", "sạch về ma túy"... góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo vệ người dân, giữ vững an ninh, trật tự đồng thời tạo môi trường xã hội an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Tuy nhiên, công tác xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy đang còn những khó khăn cả về lý luận, pháp luật và thực tiễn. Những vấn đề trên đặt ra yêu cầu phải có giải pháp chiến lược, tổng thể xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy nhằm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển với mục tiêu "phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma túy".

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy ở khu vực biên giới; công tác phòng, chống ma túy học đường hiện nay; kinh nghiệm và một số vấn đề đặt ra đối với công tác cai nghiện ma túy; định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy và phát huy vai trò của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy…

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Vũ Thanh Chương nhấn mạnh, hội thảo khẳng định xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy là một chủ trương lớn, đúng đắn, quan trọng và cần thiết hiện nay; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, phòng, chống ma túy nói riêng. Công tác xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy là nhiệm vụ chính trị của hệ thống chính trị, trong đó lực lượng CAND giữ vai trò nòng cốt.

Hội thảo bước đầu làm rõ những vấn đề lý luận, tiêu chí, lực lượng, biện pháp, quan hệ phối hợp trong xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy. Các ý kiến tham luận tại hội thảo góp phần làm rõ nhận thức lý luận và đánh giá thực trạng tình hình công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở, làm cơ sở quan trọng để tham mưu lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp xây dựng địa bàn cơ sở không ma túy trong thời gian tới….

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương và các đại biểu tham dự hội thảo.