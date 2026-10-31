Xây dựng địa bàn an toàn từ mỗi gia đình

Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình “Mỗi hộ gia đình có thành viên tham gia phòng, chống tội phạm” tại xã miền núi Công Hải đã khơi dậy được ý thức tự quản trong từng gia đình, góp phần xây dựng địa bàn an toàn.

Phát huy sức mạnh của gia đình, cộng đồng

Xã Công Hải có 13 thôn với gần 15.000 người, trong đó đồng bào Raglai chiếm hơn 75%. Do đặc thù canh tác phân tán nên người dân thường xuyên ngủ lại qua đêm trên nương rẫy. Trước năm 2024, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp như: Hiện tượng trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự… Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân còn khó khăn; nhận thức pháp luật còn hạn chế.

Cán bộ Công an xã Công Hải đến nhà tuyên truyền, hướng dẫn người dân phản ánh thông tin lên nhóm Zalo của thôn.

Trước tình hình đó, tháng 4-2024, Công an xã Công Hải tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh triển khai mô hình “Mỗi hộ gia đình có thành viên tham gia phòng, chống tội phạm” trên địa bàn xã, tập trung phát huy vai trò của từng hộ dân trong quản lý, giáo dục con em. Với sự hướng dẫn, hỗ trợ của Công an xã, các thành viên tham gia mô hình được phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên, từ đó tuyên truyền lại cho người thân và chủ động nắm tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng được phát huy khi họ trực tiếp tham gia mô hình, được phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để truyền đạt lại cho người dân; hóa giải các xích mích, mâu thuẫn, giữ gìn tình làng nghĩa xóm; giáo dục, nhắc nhở thanh thiếu niên trong thôn, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tiếp nhận thông tin về tình hình an ninh trật tự cũng được thực hiện thông qua các nhóm Zalo của 13 thôn. Người dân có thể phản ánh nhanh các vụ việc phát sinh; chia sẻ thủ đoạn của các loại tội phạm; nhắc nhở nhau nâng cao cảnh giác; phối hợp xác minh vụ việc khi lực lượng công an cần. Lực lượng chức năng cũng nắm bắt tình hình nhanh hơn; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh; gọi hỏi, giáo dục các thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm…

Công an xã Công Hải phối hợp với đội an ninh trật tự thôn Phước Chiến đi tuần tra ban đêm.

Các thành viên tham gia mô hình còn sát cánh cùng chính quyền, phối hợp với các lực lượng thực hiện hơn 860 ca tuần tra, kịp thời giải tán các nhóm thanh niên tụ tập gây mất trật tự hoặc chuẩn bị xô xát. Tinh thần đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự còn lan tỏa khi người dân tự nguyện đóng góp gần 200 triệu đồng để lắp đặt 16 camera giám sát an ninh, 69 ngọn đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời; hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng 1 căn nhà, sửa chữa 6 căn nhà và thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thay đổi tích cực

Đến nay, mô hình đã lan tỏa tới toàn bộ 13 thôn với 13 tổ xung kích, thu hút gần 3.500 chủ hộ tham gia. Quan trọng hơn, mô hình đã mang lại những hiệu quả thực tế. Nhiều tin báo giá trị từ các nhóm Zalo được cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý. Nhiều thanh thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn được gọi hỏi, giáo dục kịp thời. Công tác tuần tra đã góp phần ngăn chặn gần 200 vụ mâu thuẫn, xô xát. Ý thức chấp hành pháp luật trong người dân được nâng lên. Đơn cử, ngày 20-4-2026, em Nguyễn Hoàng Lâm (học sinh Trường THCS Hùng Vương) nhặt được 1 khẩu súng tự chế và đã cùng gia đình mang đến nộp cho Công an xã.

Nhìn nhận về đổi thay tại nơi sinh sống, ông Chamaléa Thơm (thôn Động Thông) phấn khởi nói: “Hồi trước, một số thanh niên chạy xe rú ga ầm ĩ vào ban đêm, khiến người dân rất bất an. Từ ngày có mô hình, các gia đình đều chú ý bảo ban con em. Đường thôn được lắp đèn, camera nên đi lại yên tâm hơn. Có việc gì nghi vấn, chỉ cần nhắn lên nhóm Zalo là Công an xã xuống giải quyết ngay”.

Thiếu tá Nguyễn Thành Phú - Trưởng Công an xã đánh giá: “Từ khi triển khai mô hình, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của người dân thay đổi rất tích cực. Người dân đã chủ động cung cấp thông tin, hỗ trợ Công an xã giải quyết các vụ việc từ sớm, từ xa. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối giảm hẳn; các mâu thuẫn nhỏ được hóa giải ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần hỗ trợ lực lượng công an xây dựng địa bàn an toàn, giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng”.