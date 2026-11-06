Tổ soạn thảo xây dựng Đề án phát triển và chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Gia Bình do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng làm Tổ trưởng; Phó Tổ trưởng là Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng.

Hình ảnh thi công Tháp không lưu cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: TL.

Tổ soạn thảo xây dựng Đề án phát triển và chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Gia Bình có nhiệm vụ và trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng đề cương chi tiết, dự thảo Đề án, tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tuân thủ tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Đề án với hệ thống pháp luật, mục tiêu đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cùng với đó, lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan về nội dung dự thảo Đề án, tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Thảo luận, tham gia ý kiến về nội dung của dự thảo Đề án, tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Về công suất khai thác, đến năm 2030, sân bay dự kiến đáp ứng khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất được nâng lên khoảng 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Dự án được chia thành hai giai đoạn gắn với lộ trình hoàn thiện hạ tầng và nâng công suất khai thác.

Giai đoạn 1 triển khai từ năm 2025 đến năm 2030 gồm giai đoạn 1.1 (2025 - 2027) tập trung hoàn thành các công trình cần thiết phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Từ năm 2026 - 2030 sẽ hoàn thành các công trình còn lại của giai đoạn 1, bảo đảm đồng bộ để đưa sân bay vào vận hành, khai thác với công suất khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Ở giai đoạn 2 (2031 - 2050), dự án tiếp tục được đầu tư hoàn thiện các công trình, nâng năng lực khai thác lên khoảng 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.